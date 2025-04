Le Japon propose une coopération verte dans l’intérêt commun avec le Vietnam

Le 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte (P4G), du 14 au 17 avril, a enregistré une participation sans précédent avec environ 1.700 délégués venus de plus de 40 pays et organisations internationales.

Lors d’un entretien en marge du sommet, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a salué le succès de l’événement, qu’il considère comme une opportunité précieuse pour la communauté internationale de relever ensemble les grands défis liés à la croissance verte.

"Ce qui m’a le plus marqué, c’est le large consensus des participants sur la nécessité de coopérer pour promouvoir une croissance verte. Cela ouvre de nouvelles perspectives de partenariats public-privé, dans un contexte où les pays s’engagent de plus en plus en faveur d’un développement durable", a-t-il souligné.

S’agissant du message central du sommet placé sous le thème "Transition verte durable et centrée sur l’humain", Ito Naoki y voit un fil conducteur idéal pour guider les relations bilatérales. Le Japon et le Vietnam partagent une vision commune : faire de la croissance verte un moteur de développement économique.

L’ambassadeur a mentionné les résultats concrets déjà obtenus, notamment dans le cadre du mécanisme de crédit commun (JCM) entre les deux pays, qui compte actuellement 50 projets.

Il a aussi présenté l’initiative AZEC (Communauté asiatique zéro émission) lancée par le Japon, dans laquelle 14 projets pilotes ont été sélectionnés, couvrant des domaines variés, comme les énergies renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) ou encore la combustion de charbon et d’ammoniac.

Ces projets, selon le diplomate japonais, sont en parfaite adéquation avec les objectifs de croissance verte du Vietnam et ouvriront la voie à de nouvelles opportunités de coopération financière.

Le diplomate japonais a exprimé son souhait que le Vietnam mette en place un cadre juridique favorable pour encourager les investissements et faciliter les activités des entreprises japonaises.

Partageant l’expérience du Japon en matière de développement durable, l’ambassadeur a rappelé que son pays avait connu une période de forte croissance économique, mais aussi de graves problèmes environnementaux. Il a espéré que le Vietnam saura tirer les leçons de cette expérience afin de suivre une voie de croissance plus durable et équilibrée dans les années à venir.

