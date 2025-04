Le Premier ministre propose des solutions clés pour stimuler la croissance économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 22 avril, la dépêche N°47/CD-TTg adressée aux ministres, aux chefs d'agences de rang ministériel et gouvernemental, ainsi qu'aux autorités provinciales et municipales placées sous l'autorité centrale. Cette dépêche porte sur un ensemble de mesures clés visant à promouvoir la croissance économique en 2025.

Dans un contexte mondial marqué par des évolutions complexes et imprévisibles, le Vietnam s'est fixé pour objectif une croissance du PIB d'au moins 8% en 2025, avec l'ambition d'atteindre des taux à deux chiffres dans les années suivantes.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de donner la priorité à la croissance économique, tout en assurant la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et l'équilibre des grands indicateurs économiques. Il a demandé aux ministères, agences et collectivités locales de suivre de près les évolutions internationales, notamment les nouvelles politiques tarifaires des États-Unis, afin d'y réagir rapidement.

Le ministère des Finances devra réviser les scénarios de croissance trimestriels et proposer des mesures fiscales de soutien aux entreprises impactées.

La Banque d'État du Vietnam est quant à elle chargée d'ajuster les taux de change et d'intérêt, de maintenir la stabilité du système financier, et de mettre en place des crédits préférentiels à destination des jeunes acheteurs de logements (moins de 35 ans), des entreprises investissant dans les infrastructures et la transformation numérique.

Pour soutenir les moteurs traditionnels de la croissance, l'accent est mis sur l'investissement public, avec une exigence d'exécuter 100% des fonds alloués en 2025, tout en encourageant les partenariats public-privé. Le guichet unique national pour l’investissement devra être opérationnel dès mai 2025, suivi par des guichets uniques provinciaux après la fusion d'unités administratives.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce est quant à lui chargé de stimuler la demande intérieure par le biais des plateformes de commerce électronique, des campagnes de promotion des produits vietnamiens, et de la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale.

Usage des matériaux de construction nationaux

En parallèle, le ministère de la Construction, en coordination avec le ministère des Finances, devra encourager l'usage des matériaux de construction nationaux (ciment, acier), développer des modèles de logements sociaux préfabriqués et éliminer les habitats précaires.

Le secteur du tourisme vise 22 à 23 millions de visiteurs internationaux et 130 millions de touristes domestiques. Les ministères des Affaires étrangères et de la Sécurité publique sont chargés d'assouplir les politiques de visa.

Pour les exportations, le gouvernement entend tirer pleinement parti des 17 accords de libre-échange en vigueur, et accélérer les négociations avec de nouveaux partenaires économiques : Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, Asie centrale, Europe de l'Est, Inde, Brésil, Égypte. Des discussions bilatérales avec les États-Unis sont également prévues pour établir des accords commerciaux réciproques et mutuellement avantageux.

Le Premier ministre a insisté sur l'importance de l'innovation, du développement scientifique et technologique, de la numérisation et de la création de nouvelles zones économiques (zones franches, ports francs). Le ministère des Sciences et des Technologies devra renforcer les infrastructures numériques, accélérer la commercialisation de la 5G, préparer l'arrivée de la 6G.

Le ministère des Finances doit quant à lui finaliser en urgence un projet de résolution de l'Assemblée nationale sur la création d'un centre financier international au Vietnam, pour présentation à la 9ᵉ session de la 15ᵉ législature, ainsi qu'un projet de résolution gouvernementale sur l'expérimentation du marché des actifs numériques, à soumettre avant le 25 avril 2025.

Les grandes entreprises publiques sont invitées à améliorer leur gouvernance et à investir dans des projets stratégiques. Le ministère de l’Intérieur devra moderniser le marché du travail, en le rendant plus souple et efficace, tout en simplifiant les procédures pour les travailleurs étrangers.

Enfin, les vice-Premiers ministres sont chargés de suivre directement la mise en œuvre de ces mesures, en coordination avec le Bureau gouvernemental.

