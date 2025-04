L’Alliance parlementaire Japon - Vietnam s’engage pour la coopération bilatérale

>> Hô Chi Minh-Ville sera pionnière dans la réalisation d’accords Vietnam - Japon

>> Rôle majeur de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam

>> L’Université Vietnam - Japon, futur centre d’excellence en semi-conducteurs et technologies numériques

Félicitant Obuchi Yuko pour sa récente élection à la présidence de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, l’ambassadeur du Vietnam, Pham Quang Hiêu, a salué les efforts constants déployés par les membres de l’alliance au fil des ans pour promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé l’espoir que les membres de l’alliance, quelles que soient leurs positions, continueront de renforcer activement la coopération bilatérale globale, d’autant plus que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le diplomate a également transmis à Obuchi Yuko une invitation des dirigeants vietnamiens pour qu’elle conduise une délégation à se rendre au Vietnam cette année afin de promouvoir la collaboration dans tous les domaines, notamment les sciences, les technologies et le développement des ressources humaines, deux piliers de la coopération bilatérale pour la nouvelle période, tels qu’identifiés par les dirigeants des deux pays.

De son côté, Obuchi Yuko a réaffirmé son engagement à poursuivre la tradition de promotion de liens étroits avec le Vietnam, un héritage hérité de ses prédécesseurs, notamment de son père, feu le Premier ministre et ancien président de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon - Vietnam, Obuchi Keizo, qui s’était rendu au Vietnam en 1998 pour célébrer le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Elle a salué le développement soutenu des relations entre le Vietnam et le Japon ces dernières années, couvrant la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l’économie, la science et la technologie, l’éducation, les échanges culturels, les liens interpersonnels et la coopération locale.

La présence de nombreux membres de l’Alliance issus de différents partis au parlement japonais témoigne du profond respect et de la détermination du pays à renforcer ses liens avec le Vietnam, a-t-elle souligné.

Obuchi Yuko a également salué les contributions importantes de la communauté vietnamienne de 600.000 personnes au développement socio-économique du pays hôte, exprimant son espoir de conduire une délégation de l’Alliance lors d’une visite au Vietnam prochainement.

À cette occasion, l’ambassadeur Pham Quang Hiêu et les membres de l’Alliance ont également discuté de mesures spécifiques visant à renforcer la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN