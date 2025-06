Vietnam - Italie : une coopération appelée à s’intensifier dans tous les domaines

S'appuyant sur une amitié traditionnelle solide, un soutien économique stratégique et un engagement politique fort des deux parties, les relations entre le Vietnam et l'Italie continueront de se développer de manière plus forte, substantielle et globale, contribuant à porter le partenariat stratégique à un niveau supérieur dans un avenir proche.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion de la visite de la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, en Italie, du 29 juin au 1er juillet.

Les relations entre le Vietnam et l'Italie reposent sur une histoire profonde et une solide tradition d'amitié. L'Italie a été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1973.

En 2023, à l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont publié une déclaration commune en faveur d’un renforcement du partenariat stratégique, insufflant un nouvel élan et permettant à leur coopération de se développer de manière dynamique et concrète.

Sur le plan politique, le Vietnam et l’Italie entretiennent une confiance mutuelle étroite, favorisent les échanges réguliers de haut niveau et consolident sans cesse leurs liens stratégiques. Sur le plan économique, leurs échanges commerciaux ont atteint 6,9 milliards de dollars en 2024.

Les deux parties œuvrent à promouvoir une coopération approfondie dans les domaines économique et commercial, tout en renforçant la coopération décentralisée, culturelle et éducative. Les échanges entre les peuples jouent également un rôle clé, avec une communauté vietnamienne en Italie qui contribue activement au rapprochement entre les deux peuples.

L’ambassadeur Duong Hai Hung estime que le potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Italie reste vaste. Outre les domaines traditionnels que sont l’économie, le commerce, la défense, la sécurité, l’éducation, la formation et la science, les deux pays peuvent étendre leur collaboration à de nouveaux secteurs tels que la transition verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, l’aviation et l’espace.

Partageant des positions communes sur de nombreuses questions internationales majeures, le Vietnam et l’Italie soutiennent tous deux le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles. Ils coopèrent activement pour la paix, la stabilité et le développement durable. Ce socle commun constitue un atout majeur pour renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies, l’Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Europe (ASEP) et les mécanismes de coopération ASEAN-UE. Le Vietnam, en particulier, est prêt à jouer un rôle de passerelle dans le développement des relations entre l’Italie et l’ASEAN.

Pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, l’ambassadeur Duong Hai Hung a proposé de concentrer les efforts sur cinq axes stratégiques : renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau ; accorder la priorité à la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ; promouvoir la coopération dans la défense et la sécurité ; développer les échanges culturels, éducatifs, touristiques et interpersonnels ; encourager la coopération décentralisée.

Selon l’ambassadeur, la visite de travail de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân revêt une grande importance. Elle contribuera à consolider et à approfondir la confiance stratégique, tout en créant une forte dynamique politique afin de créer un nouvel élan pour des coopérations concrètes, efficaces et durables.

