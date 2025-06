Mark Kent, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, rappelle les liens bilatéraux

Dans une interview accordée au journal The World & Vietnam Report le 24 juin, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Mark Kent, a parlé des relations entre les deux pays, brassées avec du whisky, assaisonnées avec de la cuisine et diffusées par des échanges populaires.

Photo : CTV/CVN

Cuisine vietnamienne, Premier League et whisky écossais

L’ancien ambassadeur Mark Kent a exprimé sa joie de revenir au Vietnam, où il a exercé sa mission de 2007 à 2010. En 2022, il a réorienté sa carrière en devenant président du Réseau d’amitié Vietnam - Royaume-Uni, chargé de promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays, un rôle équivalent à celui de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO). Par ailleurs, en tant que directeur général de l’Association du whisky écossais, il a eu de nombreuses occasions de se rendre au Vietnam, car "les Vietnamiens aiment beaucoup le whisky écossais".

"Je suis vraiment impressionné par les changements survenus au Vietnam au cours des 15 dernières années. Depuis ma dernière mission en 2010 jusqu’à mon retour en 2023 et aujourd’hui, j’ai constaté de nets progrès dans le développement économique, l’intégration internationale, le commerce et l’innovation. Ces changements se reflètent également dans la relation Vietnam - Royaume-Uni, qui ne cesse de s’élargir et de s’approfondir ", a indiqué Mark Kent.

Selon lui, le Vietnam est aujourd’hui bien plus dynamique et intégré au monde, avec un important "soft power" reconnu par la communauté internationale. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, notamment le changement climatique, la sécurité, l’immigration, le commerce, la culture, le tourisme et le sport. Parmi ceux-ci, la promotion des échanges entre les peuples reste une priorité essentielle.

Le président du Réseau d’amitié Vietnam - Royaume-Uni a souligné que, parallèlement aux relations entre dirigeants politiques, l’élément clé est de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples. Il estime que le Vietnam possède un important pouvoir d’attraction à travers le tourisme et la gastronomie, tandis que le Royaume-Uni valorise son image grâce à la Premier League et au whisky écossais. Les deux pays savent promouvoir des valeurs positives tout en préservant leur identité traditionnelle.

"Lorsque j’étais ambassadeur, j’ai accompagné l’ancienne présidente de la VUFO, l’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, lors de ses visites dans plusieurs régions du Royaume-Uni, notamment pour assister à un match du club Grimsby Town, qui n’est pas une grande équipe mais qui se trouve près de chez moi. C’était une expérience formidable. Même pour le plat emblématique ‘fish and chips’, une grande partie des fruits de mer utilisés vient du Vietnam, ce qui illustre les liens à tous les niveaux", s’est souvenu Mark Kent.

L’ancien diplomate considère le tourisme et la gastronomie comme deux grands atouts du Vietnam. De plus en plus de Britanniques choisissent le Vietnam comme destination, notamment pour le tourisme haut de gamme, et pour sa cuisine raffinée et séduisante, qui jouit d’une grande popularité au Royaume-Uni. Ces dernières années, plusieurs films vietnamiens ont été diffusés dans le pays, et les activités culturelles vietnamiennes y sont de plus en plus connues, contribuant à améliorer l’image du Vietnam auprès des Britanniques.

Partenaires fiables et résilients, s'adapter ensemble

Photo : CTV/CVN

Ces 10-15 dernières années, le commerce bilatéral s’est considérablement développé et diversifié vers de nouveaux secteurs comme les hautes technologies, les services financiers, l’innovation et l’intelligence artificielle. Mark Kent a souligné que l’éducation reste un pilier durable de la coopération : de nombreux étudiants vietnamiens étudient au Royaume-Uni, souvent grâce à des bourses, et deviennent des passerelles pour renforcer la compréhension mutuelle et contribuer au développement économique du Vietnam.

Lors de sa visite actuelle, le président du Réseau d’amitié Vietnam - Royaume-Uni prévoit de discuter du développement d’un centre financier international et de l’élargissement des relations commerciales bilatérales, notamment en préparant la réunion de la Commission mixte sur la coopération économique et commerciale Vietnam - Royaume-Uni (JETCO) prévue en juillet. Cette année marque également le 15ᵉ anniversaire du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, une occasion que Mark Kent souhaite mettre à profit pour porter la relation à un niveau supérieur.

Il a souligné le rôle clé de l’accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni, qui offre un élan pour renforcer la coopération dans des domaines modernes tels que la haute technologie, les services et l’intelligence artificielle. L’éducation et la formation aux nouvelles compétences pour s’adapter aux technologies émergentes et au changement climatique sont également des priorités communes dans lesquelles les deux pays coopèrent étroitement.

L’ancien ambassadeur a également évoqué un défi majeur : la capacité de gestion dans un monde moderne, pour que l’administration publique réponde efficacement aux besoins de la population. "C’est un problème auquel le Vietnam comme le Royaume-Uni doivent faire face. Par ailleurs, face aux défis mondiaux dans les domaines de la technologie, du commerce et de la sécurité, il est essentiel que nos deux pays entretiennent un partenariat solide et fiable pour s’adapter ensemble. Nous voulons établir une coopération institutionnelle durable, partager nos expériences et affronter ensemble les nouveaux défis ", a-t-il affirmé.

Avec un attachement profond et une passion constante pour le Vietnam, Mark Kent a rappelé le parcours qu’il a contribué à bâtir pour renforcer les liens entre deux pays unis par plus d’un demi-siècle de relations. Ce cheminement s’est construit à partir des échanges quotidiens - dans la gastronomie, le football et l’éducation - devenant la preuve vivante d’un partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni de plus en plus profond et prometteur.

VNA/CVN