Hô Chi Minh-Ville prête à renforcer la coopération avec les localités italiennes

Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir l'amitié et la coopération avec des villes italiennes telles que Turin, Gênes et Milan dans les domaines du tourisme, de la conservation du patrimoine, du développement portuaire, de la production d'énergie renouvelable, du développement des infrastructures et de la réponse au changement climatique.

C'est ce qu'a déclaré Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal lors d'une cérémonie marquant le 79e anniversaire de la Fête nationale italienne (2 juin 1946 - 2025), organisée lundi 2 juin par le consulat général d'Italie à Hô Chi Minh-Ville.

Soulignant les relations bilatérales positives entre le Vietnam et l'Italie, Vo Van Hoan a déclaré que Hô Chi Minh-Ville est l'un des partenaires les plus dynamiques dans le développement des liens avec l'Italie. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux parties ont atteint près de 790 millions de dollars, en hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente. À ce jour, l'Italie compte 76 projets d'investissement dans la ville, pour un capital total de près de 135 millions de dollars, se classant au 24e rang parmi plus de 120 pays et territoires investisseurs.

Évoquant les perspectives de coopération, le dirigeant a indiqué qu'après la fusion administrative prévue avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville disposera d'un espace accru pour le développement urbain, industriel, logistique et portuaire, consolidant ainsi sa capacité d'intégration régionale et internationale.

Il a exprimé sa confiance en l'avenir du partenariat stratégique Vietnam - Italie et de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités italiennes, sur la base d'une confiance politique forte, de liens économiques solides et d'échanges interpersonnels étroits.

Pour sa part, Enrico Padula, consul général d'Italie, a affirmé que son bureau continuerait à soutenir les entreprises italiennes opérant au Vietnam dans des secteurs clés tels que la machinerie, la pharmacie, l'électronique, l'aérospatiale, la mode et la gastronomie. Il a souligné que la coopération scientifique contribuera également à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux pays.

