Célébrations du 50e anniversaire de la victoire du 30 avril en Italie

À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), deux activités commémoratives ont été organisées les 12 et 14 avril dans les villes de Mestre (Venise) et de Naples, à l’initiative d’organisations et d’amis italiens.