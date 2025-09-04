Le Vietnam et l’Italie cherchent à maximiser leur potentiel de coopération économique

Le Forum des affaires Vietnam - Italie, organisé jeudi 4 septembre à Hanoï avec la participation du ministère des Finances, de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) et de la Confédération générale de l’industrie italienne (Confindustria), a réaffirmé la détermination des deux pays à développer leur coopération économique, commerciale et d’investissement.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre vietnamien des Finances, Hô Sy Hung, a souligné que le potentiel de collaboration entre les deux pays restait vaste et n’était pas encore pleinement exploité. Il a souligné que l’Italie est un partenaire prioritaire du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est une plaque tournante clé pour l’Italie en Asie du Sud-Est.

Depuis l’établissement du partenariat stratégique bilatéral en 2013, a-t-il déclaré, les relations ont considérablement progressé et sont devenues un modèle de coopération régionale.

Au cours des sept premiers mois de 2025, les échanges bilatéraux ont atteint plus de 4,3 milliards de dollars, soit une hausse de 5,1% par rapport à la même période en 2024. Sur ce chiffre, les exportations vietnamiennes vers l’Italie se sont élevées à 3,1 milliards de dollars, tandis que les importations ont totalisé 1,2 milliard de dollars. L’Italie demeure le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne.

En termes d’investissement, les entrepreneurs italiens ont 162 projets au Vietnam, pour un capital social de plus de 624 millions de dollars, tandis que le Vietnam a un projet en Italie d’une valeur de près de 700.000 dollars.

Selon le vice-ministre Hô Sy Hung, les relations bilatérales reposent sur quatre piliers : la confiance mutuelle, la complémentarité économique, des liens culturels étroits et une aspiration commune à la paix et à la prospérité.

Il a souligné que le Vietnam espérait attirer davantage de projets italiens dans des domaines tels que l’économie verte, l’économie numérique, la transition énergétique, la finance durable, l’agriculture et les hautes technologies.

Le responsable a également exhorté l’Italie à soutenir la ratification rapide de l’Accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA) et à faciliter une meilleure intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a également souligné l’importance du partage d’expériences en matière d’énergies renouvelables afin de respecter l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

À cette occasion, plus de dix protocoles d’accord ont été signés dans des secteurs stratégiques tels que l’innovation et l’industrie 4.0, les énergies renouvelables et les infrastructures, ainsi que la coopération financière et touristique.

Le forum comprenait également quatre sessions thématiques sur les machines et technologies agricoles, l’économie circulaire et la transition énergétique, les infrastructures et les transports, ainsi que les hautes technologies et l’innovation.

L’événement a offert de nombreuses opportunités de réseautage d’affaires, créant un espace permettant aux entreprises des deux pays d’échanger leurs expériences, de rechercher des partenaires stratégiques et de développer des projets communs.

Le Forum des affaires Vietnam - Italie 2025 s’affirme ainsi comme une étape clé vers le développement du partenariat stratégique bilatéral, en vue d’un avenir de coopération globale et durable.

