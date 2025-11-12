Le Secrétariat du Parti publie une conclusion sur la protection des droits des consommateurs

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, a signé le 10 novembre 2025 la Conclusion n°207-KL/TW du Secrétariat sur la poursuite de la mise en œuvre de la Directive n°30-CT/TW du 22 janvier 2019 relative au renforcement du rôle dirigeant du Parti et de la responsabilité de l’État dans la protection des droits des consommateurs.

Photo : Mai Trang/VNA/CVN

Après plus de cinq ans d’application de cette directive, le travail de direction du Parti et de gestion de l’État en matière de protection des droits des consommateurs a enregistré de nombreuses avancées positives. Cependant, malgré ces résultats, certaines limites et faiblesses persistent, notamment au niveau du cadre juridique, de la coordination intersectorielle et de l’adaptation aux nouveaux domaines tels que le commerce électronique et l’économie numérique.

Ces insuffisances s’expliquent en partie par le fait que certaines instances du Parti, des autorités publiques et des organismes d’État n’ont pas encore pleinement pris conscience de leur rôle et de leur responsabilité dans la protection des droits des consommateurs.

Pour renforcer la direction du Parti et la gestion de l’État dans ce domaine dans le contexte actuel, le Secrétariat demande à toutes les instances du Parti, aux autorités et aux organismes de gestion de mettre en œuvre efficacement plusieurs tâches prioritaires.

Il est nécessaire de réviser et de codifier pleinement et rapidement les nouvelles orientations du Parti dans le système juridique, en veillant à la cohérence et à l’efficacité des textes.

Il convient de se concentrer sur l’examen et la définition claire des pouvoirs et des responsabilités du gouvernement, des ministères, des agences centrales et des autorités locales aux niveaux provincial et communal, des organisations sociopolitiques et des organisations socioprofessionnelles en matière de protection des droits des consommateurs.

Le Secrétariat recommande de compléter rapidement les réglementations relatives à la protection des droits des consommateurs dans l’environnement numérique, y compris pour les transactions transfrontalières, et d’assurer la sécurité absolue des informations personnelles.

Les autorités doivent renforcer les activités d’inspection, de contrôle et de supervision, et sanctionner sévèrement les actes de production et de commerce de produits contrefaits, de mauvaise qualité ou dangereux pour la santé.

Le texte appelle également à construire une culture du respect de la loi, à placer le consommateur au centre de l’activité économique et à encourager l’innovation, la recherche scientifique et la consommation verte.

Le Secrétariat souligne l’importance de développer les infrastructures numériques, les bases de données et l’application de l’intelligence artificielle dans l’information, le conseil et le règlement des litiges entre consommateurs et entreprises.

Il met également l’accent sur la nécessité de sensibiliser le système politique, les organisations socio-politiques et l’ensemble de la population à la protection des droits des consommateurs, notamment à travers la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien »...

VNA/CVN