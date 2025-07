EVFTA, un tremplin pour dynamiser les échanges Vietnam - Italie

L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) est devenu un pilier solide, stimulant considérablement les relations commerciales entre le Vietnam et l’Italie au cours des cinq dernières années.

>> Accord EVFTA : ensemble vers une coopération ambitieuse et durable

>> Cinq ans de l’EVFTA : un partenariat économique tourné vers l’avenir

>> EVFTA, un levier de croissance pour les relations économiques Vietnam - UE

Selon Duong Phuong Thao, conseillère commerciale du Vietnam en Italie, l’EVFTA constitue un moteur essentiel ayant permis aux deux pays de surmonter de nombreux défis.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte marqué par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’EVFTA a démontré son rôle clé, alors que le commerce bilatéral de biens entre le Vietnam et l’Italie a augmenté de manière spectaculaire de 49%, passant de 4,62 milliards de dollars en 2020 à 6,91 milliards de dollars en 2024.

Les exportations vietnamiennes vers l’Italie ont bondi de 58%, atteignant 4,94 milliards de dollars. Les importations vietnamiennes depuis l’Italie, elles, ont atteint 1,97 milliard de dollars, en hausse de 30%, principalement dans les secteurs des machines, équipements et produits haut de gamme tels que le vin.

Selon Duong Phuong Thao, plusieurs secteurs comme l’acier, l’électronique, le café et la chaussure ont su tirer parti des avantages tarifaires. Toutefois, plusieurs secteurs vietnamiens peinent à en tirer pleinement parti. Le textile et la chaussure souffrent de la dépendance aux importations de matières premières, incompatibles avec les règles d’origine de l’EVFTA. Les exigences en matière de durabilité et de technologie verte posent des défis financiers. Le manque de main-d'œuvre qualifiée et l’investissement limité en R&D affaiblissent la compétitivité face à l’Italie, leader en technologies avancées.

Pour surmonter les obstacles, Duong Phuong Thao souligne que les entreprises vietnamiennes doivent investir dans une production propre et la traçabilité. La levée du "carton jaune" IUU est urgente pour le secteur de la pêche. Les secteurs de l’acier et de l’électronique devraient se tourner vers des produits spécialisés à haute valeur. Le renforcement des capacités en recherche et développement, et les partenariats avec des groupes italiens, sont jugés nécessaires pour une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

En outre, le Vietnam doit concentrer ses efforts sur l’amélioration logistique, l’investissement dans les infrastructures portuaires, la numérisation des procédures douanières... L’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoï - Milan en juillet 2025 est perçue comme une opportunité majeure pour réduire les coûts et les délais de livraison.

L’Italie a choisi le Vietnam pour organiser un forum économique centré sur des secteurs clés tels que les machines (agriculture, mécanique, textile), la transition énergétique, l’économie circulaire, les infrastructures et les transports (y compris l’aérospatiale), ainsi que les technologies de pointe (pharmacie, santé, semi-conducteurs, intelligence artificielle). Cela représente une occasion concrète pour les deux parties d’identifier des domaines de coopération mutuellement bénéfiques et de concrétiser leur potentiel stratégique.

Duong Phuong Thao espère que l’EVFTA continuera à encourager un commerce et des investissements durables, et aidera le Vietnam à opérer une transition vers une économie verte et moderne.

Un défi majeur vient de l’accélération des négociations de l’UE avec d’autres pays de l’ASEAN comme la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie. Si la Thaïlande conclut un accord en 2026, les avantages tarifaires similaires à ceux de l’EVFTA pourraient réduire la compétitivité du Vietnam, notamment dans l’agriculture et le textile. C’est pourquoi il est essentiel que le Vietnam mise sur la qualité, le design et une production durable pour maintenir sa compétitivité et maximiser les bénéfices du partenariat stratégique avec l’Italie.

VNA/CVN