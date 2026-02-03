Vietnam - Hongrie : renforcement de la coopération interparlementaire en matière de sécurité

Le vice-président de l’Assemblée nationale, le général de corps d’armée Trân Quang Phuong, a reçu le 3 février à Hanoï une délégation de la Commission de la sécurité nationale du Parlement hongrois, conduite par son président Zoltán Sas.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le vice-président de l’Assemblée nationale a exprimé sa conviction que cette visite constituait une occasion importante pour les deux parties d’échanger des expériences et de concrétiser les résultats positifs déjà obtenus, contribuant ainsi à approfondir et à renforcer de manière substantielle le partenariat global Vietnam - Hongrie dans une nouvelle phase de développement.

Il a salué l’efficacité des échanges de travail entre le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement hongrois et le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, appelant les deux commissions à poursuivre et à intensifier leur coopération ainsi que leurs échanges d’expériences.

Se félicitant des avancées positives des relations bilatérales, Trân Quang Phuong a souligné que les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays ne cessent de se consolider, grâce à des échanges réguliers de délégations et à des contacts de haut niveau, tandis que la coopération économique et commerciale connaît une croissance encourageante.

Concernant les relations interparlementaires, il a noté que les échanges fréquents entre les dirigeants, les commissions spécialisées et les groupes d’amitié parlementaire contribuent à approfondir la coopération entre les deux organes législatifs. Il a également salué le rôle de la Commission de la sécurité nationale du Parlement hongrois dans le contrôle des activités gouvernementales, notamment celles des services de renseignement et de sécurité, au service de la protection des intérêts nationaux.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a proposé de renforcer les échanges et la coopération entre les deux commissions, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, notamment dans les domaines de la législation et du contrôle liés à la sécurité nationale, à la sécurité non traditionnelle et à la cybersécurité, tout en veillant à la mise en œuvre efficace des accords bilatéraux concernés.

De son côté, Zoltán Sas a affirmé que la Hongrie considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires les plus importants en Asie du Sud-Est, exprimant le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale et les échanges pratiques entre les deux commissions à l’avenir.

VNA/CVN