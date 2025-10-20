Un nouvel élan pour le partenariat Vietnam - Hongrie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue, le 20 octobre à Hanoï, avec le président de l’Assemblée nationale hongroise Kover Laszlo, en visite officielle au Vietnam du 18 au 22 octobre 2025.

La visite intervient à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et revêt une signification particulière dans le renforcement et l’approfondissement du partenariat global Vietnam - Hongrie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chaleureusement salué le président de l’Assemblée nationale hongroise et la délégation de haut niveau l’accompagnant, affirmant que le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec les pays amis traditionnels d’Europe centrale et orientale, parmi lesquels la Hongrie constitue un partenaire prioritaire.

Rappelant les bons souvenirs de sa visite officielle en Hongrie en janvier 2024, le Premier ministre s’est félicité des progrès positifs enregistrés dans les relations bilatérales et a souligné que la visite du président de l’AN Kover Laszlo marquait une étape importante pour consolider davantage l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a informé son interlocuteur de la situation socio-économique du Vietnam ces dernières années, partageant les grandes orientations stratégiques du pays en matière de développement économique, de réforme institutionnelle, d’innovation du modèle de croissance, de promotion de la science et de la technologie et de construction d’une économie indépendante, autonome et intégrée au monde.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale hongroise Kover Laszlo s’est dit ému et heureux de retrouver le Vietnam après dix ans. Il a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation, et a transmis les salutations et l’invitation du président Sulyok Tamas au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à effectuer une visite en Hongrie.

Le dirigeant hongrois a exprimé son admiration pour les réalisations historiques du Vietnam au cours de près de quarante ans de Renouveau, saluant son rôle et sa position croissante dans la région et sur la scène internationale. Il a affirmé que le Vietnam demeure l’un des partenaires les plus importants de la Hongrie en Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont convenu que la coopération économique, commerciale et d’investissement constitue l’un des piliers essentiels des relations bilatérales, appelant à l’intensifier à la hauteur de la confiance politique établie.

Renforcer la coopération dans divers domaines

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la Hongrie d’avoir été l’un des premiers pays de l’Union européenne à ratifier l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), et a souhaité que le Parlement hongrois continue de soutenir la ratification de l’Accord par les autres États membres.

Kover Laszlo a affirmé que la Hongrie encouragerait activement les pays européens restants à ratifier l’EVIPA, soulignant que le Vietnam est le partenaire commercial le plus important de la Hongrie en Asie du Sud-Est.

Afin de rendre la coopération bilatérale plus substantielle, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé plusieurs orientations majeures : Consolider la confiance politique à travers la multiplication des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux ; renforcer la coopération économique et commerciale, en portant rapidement le volume des échanges bilatéraux à environ 2 milliards de dollars ; mettre en œuvre efficacement les projets utilisant les crédits préférentiels du gouvernement hongrois ; promouvoir la coopération dans l’éducation et la formation, notamment dans les domaines où la Hongrie dispose d’atouts et le Vietnam exprime des besoins tels que l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, la médecine, les hautes technologies et l’innovation ; intensifier la coopération dans la protection de l’environnement et la sécurité hydrique – un secteur de compétence de la Hongrie – ainsi que dans les domaines du travail, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples, notamment à l’occasion du 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Le président de l’Assemblée nationale hongroise a hautement apprécié ces propositions, affirmant que, quelles que soient leurs tendances politiques, tous les partis représentés au Parlement hongrois soutiennent unanimement le renforcement des relations avec le Vietnam.

Il a souligné que l’Assemblée nationale hongroise est prête à coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale et appuyer les gouvernements des deux pays dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment dans les domaines économique, commercial et d’investissement.

Les deux dirigeants ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, tout en plaidant pour le règlement pacifique des différends, dans le respect du droit international.

Concernant la question en Mer Orientale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que la Hongrie soutienne la position du Vietnam et de l’ASEAN pour le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prié le président de l’Assemblée nationale Kover Laszlo de transmettre ses salutations au Premier ministre hongrois Orban Viktor. Il a exprimé sa conviction que cette visite ouvrira un nouveau chapitre dans le partenariat global Vietnam - Hongrie, en faveur d’un développement de plus en plus substantiel, efficace et durable.

