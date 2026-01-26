Résolution en actions

La communauté vietnamienne en France place sa confiance dans l’avenir du pays

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ne constitue pas seulement un événement politique d’une importance particulière pour le processus de développement du pays, mais exerce également un large rayonnement au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Depuis Paris, de nombreux intellectuels et représentants de la diaspora ont exprimé leur confiance, leurs attentes et leur détermination à accompagner la Patrie dans la "nouvelle ère du progrès national".

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le Professeur associé et Docteur Pham Quôc Nghi, enseignant-chercheur en sciences des matériaux à l’Université Paris-Saclay, a affirmé que le XIVe Congrès marquait une étape particulière, ouvrant une nouvelle phase de développement caractérisée par un esprit de percée affirmé. Selon lui, la fixation par le Parti communiste du Vietnam de l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir traduit une très forte détermination politique et reflète l’aspiration à permettre au Vietnam de réaliser un bond en avant décisif, sans se laisser distancer dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense.

Du point de vue d’un scientifique, Pham Quôc Nghi a souligné que les orientations mises en avant par le secrétaire général Tô Lâm "Solidarité, Démocratie, Discipline, Percée et Développement" constituaient une base essentielle pour lever les goulets d’étranglement institutionnels, mobiliser les ressources et libérer la créativité de l’ensemble de la société, y compris celle des intellectuels vietnamiens de l’étranger.

Il a estimé que les objectifs à l’horizon 2030 et la vision à 2045 définis par le XIVe Congrès avaient suscité un climat d’optimisme manifeste au sein de la communauté vietnamienne en France, notamment grâce au rôle moteur accordé aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

Parallèlement, il a salué l’accent mis sur le développement culturel et la préservation de l’identité nationale, estimant que cette orientation rassurait la diaspora quant à un développement rapide mais durable, moderne sans perte des racines.

Partageant cette même confiance, Nguyên Ngân Ha, fondatrice de la chorale "Hợp ca Quê hương" en France, a affirmé que les objectifs du XIVe Congrès, plaçant l’être humain et la culture au cœur du développement, revêtaient une signification particulière pour les Vietnamiens vivant à l’étranger.

Les intellectuels et acteurs culturels vietnamiens en France estiment que le succès du XIVe Congrès constituera un puissant moteur pour mobiliser plus efficacement les ressources de la diaspora, transformer l’esprit de "percée" en actions concrètes et accompagner l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

VNA/CVN