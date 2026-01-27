Un expert italien salue la stature stratégique et la vision de développement du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) marque un tournant historique, définissant la feuille de route pour transformer le pays en une nation développée à revenu élevé d'ici 2045, a estimé Francesco Maringiò, responsable du département des relations internationales du Parti communiste italien (PCI) et vice-président de la Fondation Italie - Vietnam, lors d’un échange accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Rome.

Selon Francesco Maringiò, ce Congrès, qui précède deux jalons majeurs - le centenaire de la création du Parti en 2030 et celui de la fondation du pays en 2045 -, introduit le concept d’une "ère d'ascension". Loin d'être une simple formule politique, ce concept désigne une phase de développement qualitativement nouvelle, caractérisée par une confiance stratégique accrue, une innovation technologique de pointe et une transition vers un nouveau modèle de croissance.

Le 14e Congrès national du PCV identifie clairement huit axes transversaux pour la mise en œuvre des décisions stratégiques : du perfectionnement institutionnel à l'édification d'une société saine, en plaçant la science et la technologie au cœur des priorités, tout en reconnaissant la culture comme la base fondamentale du développement. Pour l’expert italien, l’essentiel réside dans le fait que le développement économique n'est pas un objectif unique, mais s'inscrit dans une vision globale où s'articulent croissance, progrès social, épanouissement culturel et protection de l'environnement, afin de répondre aux aspirations de vie et de travail du peuple vietnamien.

Un autre aspect remarquable concerne l’objectif de croissance du PIB de 10 % par an pour la période 2026-2030. Bien que très ambitieuse, cette cible est jugée réalisable par l’expert italien, car elle s'insère dans une stratégie privilégiant l'amélioration concrète des conditions de vie et l’équilibre entre l’homme et la nature. Pour atteindre ces finalités, le XIVe Congrès national du PCV met l'accent sur des piliers tels que la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption et la formation de ressources humaines de haute qualité, en adéquation avec le nouveau niveau de développement des forces productives.

Le responsable italien a également souligné que ce Congrès se déroulait dans un contexte international marqué par de profondes contradictions. D'un côté, l'humanité fait face à des opportunités inédites liées à la transition technologique, à l'économie numérique, à l'intelligence artificielle et aux technologies vertes. Ces éléments offrent au Vietnam la possibilité de réaliser des bonds qualitatifs.

D'un autre côté, les défis comme la concurrence stratégique entre grandes puissances, les tensions géopolitiques croissantes, le protectionnisme commercial et technologique sont tout aussi évidents. Les documents du 14e Congrès national du PCV révèlent une approche singulière, axée sur la confiance stratégique nationale sans pour autant s’enfermer dans l’isolationnisme, maintenant ainsi une intégration internationale active.

Francesco Maringiò a affirmé que depuis sa prise de direction du pays, et particulièrement au cours des 40 années de Dôi moi (Renouveau), le PCV a prouvé sa capacité extraordinaire à conjuguer la fermeté des principes idéologiques et la créativité dans leur application pratique. D'une économie parmi les plus pauvres au monde, le Vietnam est devenu une nation en croissance rapide, préservant une stabilité politique sous une orientation socialiste. Le Congrès souligne les clés de ce succès : renforcer les liens avec les masses populaires par des politiques concrètes ; mettre en œuvre avec détermination les stratégies définies ; perfectionner les institutions, les ressources humaines et les infrastructures modernes comme leviers économiques ; et enfin, préserver la pureté et la solidité du Parti par la lutte contre la corruption et la formation de cadres dotés de hautes vertus morales et compétences professionnelles.

