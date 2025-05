Le Vietnam et la France coopèrent dans le transfert de technologie de production de vaccins

Le 26 mai, la Société vietnamienne de vaccins (Vietnam Vaccine - VNVC) et le groupe pharmaceutique français Sanofi ont échangé un document de coopération sur le transfert de technologie pour la production de vaccins de Sanofi à l’usine de vaccins et de produits biologiques de VNVC.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’une étape importante pour le secteur de la santé vietnamien dans le but de renforcer la coopération internationale dans les sciences et technologies de pointe, et de progresser vers l’autonomie afin de garantir la sécurité sanitaire nationale et de mieux répondre aux défis épidémiques futurs.

Selon leur document de coopération, VNVC et Sanofi procéderont progressivement au transfert de technologie pour la production de certains vaccins essentiels de Sanofi largement utilisés au Vietnam. Par ailleurs, Sanofi accompagnera VNVC dans la formation des ressources humaines et la gestion de la qualité dans la recherche et la production de vaccins.

Ngô Chi Dung, directeur général et président du conseil d’administration de VNVC, a souligné que Sanofi fournit actuellement des dizaines de millions de doses de vaccins de haute qualité pour les services de vaccination au Vietnam. La production locale de ces vaccins devrait permettre de garantir une offre abondante à un coût réduit, offrant ainsi la possibilité d’une couverture vaccinale élargie pour de nombreux enfants et adultes.

VNVC est en train de construire une usine de vaccins et de produits biologiques moderne, d’une superficie de 26.000 m², dans la province de Long An, avec un investissement initial de 2.000 milliards de dôngs. L’usine est conçue pour répondre aux normes les plus strictes en matière de Bonnes pratiques de fabrication (BPF), selon les exigences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Union européenne (UE) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

