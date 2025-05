Le Vietnam et la France disposent d’un large espace de coopération en défense

Photo : VNA/CVN

Le ministre Phan Van Giang a hautement apprécié l’évolution positive des relations entre le Vietnam et la France, notamment leur transformation en partenariat stratégique global à l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, en octobre 2024.

Il a souligné que la coopération en matière de défense entre les deux pays a continué de se renforcer et de se développer concrètement et efficacement dans de nombreux domaines, conformément aux accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays et les deux ministères de la Défense, ainsi qu’aux documents de coopération signés, notamment dans les domaines des échanges de délégations, de la formation, des opérations de maintien de la paix des Nations unies et de l’industrie de la défense.

Affirmant le fort potentiel de coopération en matière de défense entre les deux ministères, le ministre Phan Van Giang a proposé que, dans les années à venir, les deux parties continuent de mettre en œuvre les orientations de coopération sur la base des perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays et du programme annuel de coopération.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, il a remercié le ministère français des Armées d’avoir envoyé une délégation et des entreprises de défense pour participer à l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024 et y présenter leurs produits, contribuant ainsi au succès global de l’événement.

Se réjouissant de sa deuxième visite au Vietnam, le ministre Sébastien Lecornu a souligné que cette rencontre avec le ministre vietnamien de la Défense constituait un signe important du bon développement des relations entre les deux pays. Le Vietnam et la France partagent le même désir de paix, de respect du droit international et de respect mutuel, a-t-il déclaré.

Rappelant les contenus de coopération convenus par les hauts dirigeants des deux pays lors de la visite d’État au Vietnam du président français Emmanuel Macron, il a exprimé l’espoir que les deux parties promouvraient activement la coopération dans le domaine de la défense, contribuant ainsi davantage au partenariat stratégique global entre les deux pays.

VNA/CVN