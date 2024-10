Vietnam - France : les liens commerciaux et d'investissement en plein essor

La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et sa participation au XIX e Sommet de la Francophonie devraient donner un coup de pouce aux liens économiques, commerciaux et d'investissement bilatéraux.

>> Le Vietnam contribue de manière active et responsable à la communauté francophone

>> Le Vietnam réaffirme son engagement au plus haut niveau pour l'essor de la francophonie

>> Le dirigeant Tô Lâm entame sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie et sa visite officielle en France

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les échanges bilatéraux ont connu un taux de croissance annuel moyen de 15,7% au cours de la période 2011-2019. La France est le cinquième partenaire commercial du Vietnam en Europe, représentant une part importante des relations commerciales entre le Vietnam et le continent.

La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux s’est élevée à 4,8 milliards d'USD l'année dernière, les exportations vietnamiennes étant évaluées à 3,17 milliards d'USD. Au cours des huit premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a dépassé 3,4 milliards d'USD, en hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente, et les expéditions du Vietnam ont atteint 2,23 milliards d'USD, soit une hausse de 4,3%.

Les principales exportations du Vietnam comprennent les chaussures, les vêtements et les textiles, les ustensiles ménagers, les produits agro-sylvicoles et de la pêche, les bijoux, les articles électroniques, la céramique et le caoutchouc, entre autres.

Parallèlement, le pays a principalement importé des produits à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique de la nation européenne, comme des produits pharmaceutiques, des machines, des équipements et des moyens de transport.

Progrès significatifs dans le commerce

Les experts ont déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1973, le Vietnam et la France ont fait des progrès significatifs dans le commerce. Notamment, l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) a ouvert des opportunités et des perspectives substantielles, servant de catalyseur au renforcement de leurs relations économiques et commerciales.

Vu Anh Son, responsable du Bureau commercial vietnamien en France, a déclaré que 2021 marquait l'année inaugurale des efforts du bureau pour introduire les fruits frais vietnamiens, en particulier le litchi et le longane, sur le marché français. La même année, les produits vietnamiens à base de fruits en conserve ont fait leurs débuts dans les supermarchés français, suivis par le riz en 2022.

Photo : VNA/CVN

Le bureau a intensifié ces efforts en 2023 avec une série d'événements de promotion en France, a-t-il déclaré, ajoutant qu'en 2024, il s'est coordonné avec le Centre culturel vietnamien de Paris et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour organiser un grand programme mettant à l'honneur le litchi vietnamien.

En ce qui concerne la semaine des produits vietnamiens dans les supermarchés Carrefour, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré qu'elle était importante pour faire découvrir les produits vietnamiens aux consommateurs français, affirmant que Carrefour n'est pas seulement un canal de distribution mais aussi une plateforme de promotion de la cuisine vietnamienne.

Le portail de l'Accord de libre-échange du Vietnam (FTAP) a fourni aux entreprises les informations nécessaires sur le marché français et les échanges bilatéraux, ainsi que la liste des agences qui les aideraient à établir des partenariats avec des entreprises françaises.

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

Le bureau commercial vietnamien en France a souligné que le Vietnam avait besoin de stratégies globales et bien structurées pour stimuler les exportations vers ce marché exigeant, affirmant que les produits doivent respecter strictement les réglementations de l'UE en matière de sécurité alimentaire, de gestion de la qualité et de protection de l'environnement.

Cela améliore non seulement la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché français, mais contribue également à construire la marque et l'image du pays sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Il a également suggéré aux entreprises de se doter de connaissances sur l'EVFTA pour l'optimiser en vue d'une intégration plus approfondie sur le marché français.

Le bureau s'est également engagé à redoubler d'efforts pour libérer le marché, promouvoir l'exportation de certains produits agro-aquatiques vietnamiens potentiels et attirer les investisseurs français au Vietnam dans les temps à venir.

VNA/CVN