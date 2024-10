Élargir les opportunités d'exportation pour l'industrie du crocodile

Le delta du Mékong, en particulier la province de Dông Thap, est reconnu pour son potentiel important en matière d'élevage de crocodiles. Les protocoles récemment signés entre le Vietnam et la Chine ont ouvert des opportunités substantielles pour l'industrie du crocodile du pays, favorisant un développement durable et stable.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), la Chine est le plus grand importateur de crocodiles vivants du Vietnam. Actuellement, plus de 99% des crocodiles vivants exportés du Vietnam sont envoyés en Chine, ainsi que 29% des peaux de crocodiles salées.

Le Vietnam exporte également des crocodiles vers des marchés tels que le Japon, la Thaïlande, Singapour et plusieurs pays de l'Union européenne. Cependant, depuis novembre 2019, la Chine a suspendu les importations de crocodiles vivants du Vietnam, ce qui crée des défis pour les fermes de crocodiles dans la région sud, où plus de 114 000 crocodiles vivants sont prêts à être exportés. La négociation et la signature de protocoles sont considérées comme cruciales pour la reprise des exportations de crocodiles vivants vers la Chine et la création d'opportunités de croissance pour l'industrie.

Dans la province de Dông Thap, il existe actuellement 36 fermes de crocodiles avec une population totale d'environ 190.000 crocodiles. Parmi celles-ci, l'entreprise My Hiêp dans le district de Cao Lanh élève plus de 177.000 crocodiles à des fins d'exportation. Les autres ménages élèvent principalement de jeunes crocodiles pour les vendre à d'autres fermes pour une exploitation commerciale ultérieure.

L'industrie du crocodile du Vietnam est toutefois confrontée à plusieurs défis, notamment pour accroître la production et trouver de nouveaux marchés. L'un des principaux problèmes est la baisse des prix des peaux de crocodile, qui a causé des difficultés à de nombreux exportateurs.

Pour assurer un développement durable, les fermes de crocodiles doivent respecter strictement les réglementations d'exportation décrites dans les protocoles, ainsi que répondre aux exigences de contrôle des maladies et de protection de l'environnement.

Le MARD a appelé les localités à demander aux agences et aux entreprises concernées d'étudier attentivement les protocoles et d'élaborer des plans responsables et durables. Les autorités locales doivent également approuver des plans de zones agricoles conformes aux lois vietnamiennes et internationales, tout en prévenant les maladies et en protégeant l'environnement.

Pour promouvoir les exportations, le MARD a mis en œuvre diverses mesures pour soutenir le développement de l'industrie du crocodile, notamment la création de systèmes de gestion de l'information et de données sur la traçabilité des produits et le contrôle des maladies. Les entreprises doivent investir dans la modernisation des infrastructures pour répondre aux normes d'exportation, notamment en matière d'hygiène, de contrôle des maladies et de protection de l'environnement.

Pham Thiên Nghia, président du Comité populaire de Dông Thap, a demandé l'aide du MARD pour tester les maladies et mettre en place un système de traçabilité des produits. Ces efforts contribueront à protéger la réputation des produits vietnamiens à base de crocodile et à augmenter la valeur des entreprises de l'industrie du crocodile.

À l'avenir, les agences du MARD continueront de sensibiliser et de fournir des conseils aux entreprises sur la compréhension des réglementations du protocole. Dans le même temps, elles collaboreront avec les autorités chinoises pour assurer un processus d'exportation fluide.

