Le Vietnam contribue de manière active et responsable à la communauté francophone

Dans le cadre de sa tournée de travail du 30 septembre au 7 octobre à l’étranger, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, participera au XIX e Sommet de la Francophonie en France et effectuera une visite officielle dans ce pays d’Europe, à l’invitation du président français, Emmanuel Macron.

Sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie qui aura lieu du 4 au 5 octobre permettra de continuer à affirmer que le Vietnam est un membre clé, actif et responsable dans le renforcement de l'image et de la présence de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans le monde.

Le Vietnam a adhéré à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 1970. Depuis, il a été élu à plusieurs reprises à des postes importants, dont la présidence du Réseau de structures et d’institutions en charge de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique (RESIFAP) pour 2013-2016. Par ailleurs, l’ambassadrice vietnamienne Trân Thi Hoàng Mai a été nommée en 2020 au poste de représentant de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest. Elle est le premier Asiatique à diriger un bureau régional de l’OIF…

Le Vietnam est considéré comme un membre actif et joue un rôle important au sein de l’OIF. Son empreinte la plus remarquable est le VIIe Sommet de la Francophonie à Hanoï en novembre 1997. Grâce à cet événement, le Vietnam a apporté une contribution importante à l'institutionnalisation des activités politiques, en promouvant la coopération économique aux côtés des domaines de la politique, de la culture-langue et de l'éducation-formation.

Apporter des résultats tangibles

Le Vietnam est également le pays qui a coordonné avec succès l’élaboration de la Stratégie économique pour la Francophonie 2020-2025, et le premier pays où une mission économique francophone est arrivée dans le cadre d’une série d'activités pour mettre en œuvre cette Stratégie. Le choix du Vietnam comme première destination montre le respect particulier de la Francophonie pour le rôle du pays dans la promotion de la coopération francophone en matière économique.

En 2021, durant son séjour en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Ils ont discuté principalement de la coopération économique.

En 2022, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a effectué une visite officielle et a dirigé une mission économique et commerciale au Vietnam. À cette occasion, un Forum économique de haut niveau Vietnam - Francophonie a eu lieu du 22 au 26 mars 2022.

En mai 2024, le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son (aujourd’hui vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères), a rencontré la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam participerait et contribuerait activement au XIXe Sommet de la Francophonie, espérant que le Sommet apporterait des résultats tangibles, favorisant la coopération francophone dans les temps à venir.

Louise Mushikiwabo a souligné que l'OIF attachait une grande importance au rôle et à la position du Vietnam au sein de la communauté francophone. Elle a salué l'augmentation des contributions annuelles du Vietnam et son partage d'expériences avec des pays africains en matière de réduction de la pauvreté. Elle a affirmé son soutien à la proposition du Vietnam de promouvoir la coopération trilatérale dans l'espace francophone dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Elle s’est déclarée prête à servir de passerelle pour promouvoir des relations économiques, commerciales, d'investissement et touristiques durables entre le Vietnam et d’autres pays francophones…

La présence du dirigeant Tô Lâm au XIXe Sommet de la Francophonie en France continuera d'affirmer le rôle du Vietnam en tant que membre clé de la communauté francophone dans la région Asie-Pacifique, la participation active et responsable du Vietnam aux activités communes de la Francophonie en particulier et de la communauté internationale en général, contribuant au renforcement et à la consolidation du multilatéralisme, de la coopération et de la solidarité internationales, confirmant les réalisations économiques, sociales et culturelles du Vietnam au cours des dernières années.

