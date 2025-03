Le Vietnam et les États-Unis explorent leur coopération cinématographique à l'ère de l'IA

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, en collaboration avec l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (VFDA) et le Boston Global Forum (BGF), a organisé, le 12 mars, à l'Université Harvard, aux États-Unis, un colloque sur la coopération cinématographique Vietnam - États-Unis à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) et de la révolution numérique.