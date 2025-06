Commerce : Vietnam et États-Unis poursuivent leurs négociations en ligne

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a tenu le 19 juin une séance de négociation en ligne avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et le Représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, dans le cadre des discussions visant à établir un accord commercial bilatéral réciproque entre les deux pays.

Lors de cette réunion qualifiée de bienveillante, ouverte et constructive, les responsables ont examiné les mesures et orientations à adopter pour résoudre les principaux points en suspens dans les négociations bilatérales.

Photo: baochinhphu.vn/CVN

Le ministre Nguyên Hông Diên a salué les propositions du secrétaire américain Lutnick et de l'ambassadeur Greer visant à faire avancer le processus de négociation. Il a réitéré les demandes du Vietnam, plaidant notamment pour des politiques fiscales réciproques et l’accès au marché américain pour certains principaux produits d’exportation. Il a également souligné la volonté de Hanoï de coopérer avec Washington dans l’élaboration de règles d’origine harmonisées, pratiques, non discriminatoires, adaptées aux caractéristiques des chaînes d’approvisionnement mondiales et favorables aux entreprises des deux pays.

La partie américaine a reconnu les efforts et la bonne volonté du Vietnam dans le traitement des questions qui préoccupent les États-Unis. Ils ont indiqué que cela aiderait Washington à envisager des politiques fiscales réciproques adaptées aux particularités et aux circonstances spécifiques du Vietnam.

Photo: baochinhphu.vn/CVN

Ils ont également réaffirmé la volonté et la détermination des États-Unis à négocier avec le Vietnam afin de parvenir à un accord mutuellement bénéfique.

L’ambassadeur Greer a annoncé que le Bureau du Représentant américain au Commerce (USTR) finaliserait et renverrait prochainement au Vietnam les documents nécessaires pour permettre aux négociations de progresser.

VNA/CVN