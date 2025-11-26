Vietnam et Sri Lanka promeuvent leur coopération dans des domaines prioritaires

L'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a rencontré, le 25 novembre à Colombo, le D r . Dammika Patabendi, ministre sri-lankais de l'Environnement et président du Groupe parlementaire d'amitié Sri Lanka - Vietnam, pour discuter des mesures visant à renforcer les relations bilatérales, la coopération parlementaire et les échanges entre les deux peuples.

Le ministre Dammika Patabendi a exprimé sa sympathie pour les populations vietnamiennes affectées par les récentes intempéries. Il s'est également intéressé aux préparatifs du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et aux objectifs majeurs du pays pour la période à venir, saluant le développement économique rapide du Vietnam.

L'ambassadrice Trinh Thi Tâm a rappelé la visite du vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Duc Hai, en mars 2025, soulignant que cette visite a donné une impulsion significative à la coopération parlementaire bilatérale.

Elle a également mentionné la Déclaration commune faite lors de la visite du président sri-lankais Dissanayake au Vietnam en mai dernier, qui réaffirmait la volonté de promouvoir la coopération dans les domaines prioritaires tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, la pêche, l’éducation et la culture.

Abordant la coopération sectorielle, l'ambassadrice vietnamienne a souligné le potentiel du domaine de l'environnement, notamment dans la gestion des déchets, la conservation de la nature et la croissance verte, et a proposé d'établir des cadres de coopération dans ces secteurs.

Le ministre Patabendi a salué ces propositions et a affirmé que le Vietnam est un partenaire important en Asie du Sud-Est. Il a soutenu la signature d'un protocole d'accord pour la coopération environnementale. En tant que président du Groupe parlementaire d'amitié Sri Lanka - Vietnam, il s'est engagé à accompagner l'ambassade du Vietnam dans ses activités en 2026, y compris la commémoration du 15e anniversaire de sa réouverture à Colombo.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement dans la mise en œuvre des contenus conclus par des dirigeants de haut niveau, afin de rendre les relations Vietnam-Sri Lanka plus substantielle et plus efficace.

