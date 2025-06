Développement des relations traditionnelles et amicales spéciales Vietnam - Sri Lanka

Le Parti et l'État vietnamiens souhaitent approfondir leurs relations bilatérales avec le Sri Lanka, forts d'une amitié étroite, d'une grande confiance politique et de valeurs et d'intérêts communs, a déclaré Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique et président de la Commission pour l'information, l'éducation et la mobilisation de masse du Comité central du Parti.

Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et en visite officielle au Sri Lanka du 1er au 4 juin à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, a déclaré au Premier ministre sri-lankais, Harini Amarasuriya, que le Vietnam accordait une grande importance au rôle et à la position importants du Sri Lanka dans la région.

Il a suggéré des efforts conjoints pour concrétiser les accords de haut niveau, notamment les résultats de la récente visite au Vietnam du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayaka et renforcer les liens politiques en intensifiant les échanges de délégations à tous les niveaux, via le Parti, l'État et les échanges interpersonnels. Des mesures spécifiques doivent être prises pour renforcer les liens dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité, du tourisme, de la culture, de l'éducation et de la formation, ainsi que les échanges entre les organisations populaires et les entreprises.

Le Premier ministre Harini Amarasuriya a souligné la nécessité d'échanges concrets pour faciliter la coopération économique, notamment la simplification des procédures de visa, la promotion du tourisme, de la culture, de l'éducation et des échanges d'étudiants. Elle a exprimé son intérêt à s'inspirer de l'expérience du Vietnam en matière d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE), affirmant que le Sri Lanka restait prêt à aider les entreprises vietnamiennes souhaitant investir ou créer des coentreprises dans le pays.

Les deux parties ont convenu des priorités clés pour leur future collaboration, notamment le renforcement des liens entre leurs partis au pouvoir et l'exploration d'une ligne aérienne directe pour stimuler le tourisme, la culture et les échanges interpersonnels.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), Tilvin Silva, Nguyen Trong Nghia a plaidé pour un renforcement des liens entre les partis, par le biais d'échanges de Pdélégations, d'échanges théoriques et de partage d'expertise dans les domaines des sciences, des arts, du journalisme, de l'information et de la mobilisation populaire.

Le chef du Parti sri-lankais a exprimé son admiration pour la croissance économique forte et stable du Vietnam et a exprimé son souhait de s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière de développement économique, d'éducation, d'agriculture et de sciences et technologies.

À cette occasion, Nguyen Trong Nghia a rencontré le secrétaire général du Parti communiste sri-lankais, G. Weerasinghe, et le président de l'Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam, S. Sudasinghe, et a coprésidé un séminaire international sur le président Hô Chi Minh et l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Sri Lanka.

Le secrétaire général et les dirigeants du Parti communiste sri-lankais et de l'Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam ont salué les politiques du PCV et les réalisations socio-économiques du Vietnam, et ont décrit le Vietnam comme un modèle de développement socialiste sous un parti communiste. Ils ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération substantielle avec le PCV, notamment en matière d'échange d'informations, de renforcement du parti, de formation des dirigeants et de mobilisation de masse.

Lors du séminaire sur le président Ho Chi Minh et l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste sri-lankais, M. Sirisena, ainsi que d'autres dirigeants, parlementaires et universitaires sri-lankais, ont souligné les contributions du président Ho Chi Minh aux mouvements de libération nationale et l'ont qualifié de source d'inspiration pour les peuples opprimés.

Ils ont salué son idéologie de solidarité internationale et affirmé le profond respect que lui portent des générations de Sri-Lankais. Ses œuvres, ainsi que les publications mettant en scène le président, ont été traduites dans les langues locales, rééditées à de nombreuses reprises et ont inspiré les artistes sri-lankais.

Nguyen Trong Nghia a déclaré que le séminaire revêtait une importance particulière à l'occasion du 135e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh. Il a salué les présentations sincères et perspicaces des universitaires des deux pays et a souligné l'héritage diplomatique du défunt dirigeant.

Nguyen Trong Nghia a également souligné la solidité durable des liens entre le Vietnam et le Sri Lanka, fondés sur la confiance politique, les similitudes culturelles et les intérêts communs en matière de développement, les qualifiant d'atouts précieux pour la coopération future.

Lors d'une rencontre avec le ministre du Buddhasasana et des Affaires religieuses et culturelles, Hiniduma Sunil Senevi, Nguyen Trong Nghia a salué les récents progrès réalisés dans les échanges culturels et religieux et a remercié le gouvernement sri-lankais pour son soutien à la construction d'une pagode vietnamienne dans le pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations, les programmes culturels et artistiques, le tourisme spirituel et les efforts de préservation des sites religieux et culturels. Elles ont également discuté de la promotion de l'éducation aux traditions auprès des jeunes par le biais du partage d'informations et des échanges bilatéraux, et ont appelé à une plus large diffusion des œuvres culturelles, littéraires et cinématographiques de chaque pays.

À cette occasion, Nguyen Trong Nghia a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne au Sri Lanka. Sa délégation a également déposé des fleurs devant la statue du président Hô Chi Minh et visité l'espace Hô Chi Minh à la bibliothèque publique de Colombo.

