Favoriser l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Sri Lanka

Cinquante-cinq ans de relations diplomatiques solides

Le Vietnam et le Sri Lanka entretiennent des relations diplomatiques solides depuis leur établissement le 21 juillet 1970. Le Sri Lanka, ami traditionnel et constant, a toujours témoigné d'une appréciation particulière pour ses liens avec le Vietnam. Cette estime est aujourd'hui réaffirmée par le gouvernement sri-lankais actuel, qui perçoit le Vietnam comme un modèle probant de développement économique réussi et d'intégration internationale.

Ces relations privilégiées se manifestent par des échanges réguliers et des rencontres au plus haut niveau entre les dirigeants des deux nations. La création récente, en mars 2025, de l'Association des parlementaires d'amitié Sri Lanka - Vietnam constitue une avancée significative, signalant un renforcement des liens non seulement bilatéraux, mais également interparlementaires.

La coopération bilatérale repose sur trois mécanismes essentiels : un Comité mixte pour l'économie, les sciences et les technologies, des Consultations politiques régulières, et un Sous-comité dédié au commerce. Leur coordination constante et fructueuse au sein des forums internationaux et régionaux illustre une convergence de vues sur les défis mondiaux.

De nombreux potentiels de coopération

Le Sri Lanka a reconnu le Vietnam comme une économie de marché à part entière. Le chiffre d'affaires annuel du commerce bilatéral atteint environ 200 millions de dollars, principalement des marchandises vietnamiennes exportées vers le Sri Lanka. Les deux pays visent à porter le chiffre d'affaires de leurs échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars.

En ce qui concerne l'investissement, le Sri Lanka compte actuellement 32 projets valides au Vietnam avec un capital d'investissement enregistré total de 43,07 millions de dollars, se classant au 62e rang sur 148 pays et territoires investissant au Vietnam.

La coopération bilatérale dans d’autres domaines tels que la finance, l’agriculture, l’éducation, les transports, la culture, le tourisme, la religion, les échanges entre les deux peuples... a un grand potentiel et a été maintenue et promue avec plus de 30 documents signés par les deux pays.

Plus particulièrement, la coopération culturelle, le bouddhisme et les échanges entre les peuples ont connu un essor significatif, s'érigeant en fondations solides des relations bilatérales. Le bouddhisme, porteur de valeurs universelles de paix et de compassion, tisse un lien spirituel profond, nourrissant l'affection et l'amitié entre les peuples vietnamien et sri-lankais. Illustrant cet engagement, lors de sa visite officielle au Sri-Lanka, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Duc Hai au Sri Lanka a visité la pagode Phat Nha et le monastère zen de Truc Lâm.

Développer de plus en plus profondément les relations

La visite d'État du président sri-lankais Ranil Wickremesinghe au Vietnam, et sa participation au Vesak des Nations unies, illustrent le profond respect que les dirigeants et le peuple du Sri Lanka portent à leur amitié de longue date avec le Vietnam. Cette visite réaffirme également l'engagement commun des deux nations à renforcer leur coopération, tant dans les secteurs traditionnels tels que la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, l'agriculture, la pêche, le tourisme, la culture et les échanges humains, que dans les domaines émergents comme la transformation numérique, l'économie numérique, la transition énergétique et l'intelligence artificielle.

Selon l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Hô Thi Thanh Truc, l'acceptation par le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe de l'invitation à la célébration du Vesak des Nations unies 2025 et son discours lors de la cérémonie d'ouverture, témoignent du profond respect du Sri Lanka pour cet événement international organisé par le Vietnam. Cela souligne également une volonté de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine du bouddhisme.

Le Vesak se révèle être bien plus qu'un événement culturel et religieux international d'envergure. Il constitue une occasion privilégiée pour le Vietnam et le Sri Lanka, deux nations ancrées dans de riches traditions bouddhistes, de réaffirmer leur rôle de premier plan dans la sauvegarde et la promotion des valeurs bouddhistes, contribuant ainsi à l'avènement d'un monde empreint de paix, de tolérance et de développement durable.

