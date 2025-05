Le président de l'AN reçoit le président sri-lankais

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayaka à Hanoï le 5 mai, à l'occasion de sa visite d'État au Vietnam et de sa participation aux célébrations de la Journée du Vesak 2025 organisées par l'ONU.

Accueillant le dirigeant sri-lankais et sa suite, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné l'importance de cette visite, qui intervient alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Il a souligné l'amitié traditionnelle et de longue date entre le Vietnam et le Sri Lanka, soulignant le soutien mutuel apporté à leurs efforts de construction et de développement nationaux au cours des 55 dernières années.

"Le Vietnam apprécie toujours le soutien inestimable du Sri Lanka tout au long de sa lutte pour l'indépendance nationale, ainsi que dans son renouveau et son intégration internationale", a-t-il souligné.

Le président de l'AN vietnamienne a félicité le président sri-lankais et le nouveau gouvernement pour leur leadership efficace dans la stabilisation du pays, la sortie de crise et l'orientation de l'économie vers une croissance durable, avec un taux de croissance actuel proche de 5%. Il a affirmé l'engagement du Vietnam à renforcer sa coopération globale avec le Sri Lanka, fondée sur le respect mutuel, l'égalité et le partage des avantages.

Soulignant les liens croissants entre les deux pays au cours des 55 dernières années, il a souligné que la coopération parlementaire avait joué un rôle important dans l'approfondissement des relations bilatérales.

L’AN vietnamien apprécie grandement le renforcement des liens entre les deux organes législatifs, notamment par le biais d'échanges de délégations, d'échanges entre groupes parlementaires d'amitié et de partage d'expériences en matière de développement juridique et institutionnel.

Il a salué la création du Groupe parlementaire d'amitié Sri Lanka - Vietnam et a appelé à la signature rapide d'un protocole d'accord entre les deux parlements afin de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, d'expériences législatives et de pratiques de contrôle, facilitant ainsi le développement socio-économique de chaque pays.

Le président Trân Thanh Mân a également appelé à une coordination renforcée afin de mettre en œuvre efficacement les résultats des récents échanges parlementaires, notamment la visite fructueuse au Sri Lanka du vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai. Il a salué les propositions du Sri Lanka en matière de coopération pour le développement du marché du textile et de l'habillement, l'investissement dans l'agriculture et la transformation agro-aquatique, le développement de zones industrielles ou économiques communes et la formation du personnel.

Le président de l'AN a exprimé l'espoir que le Sri Lanka soutienne l'agrandissement de l'espace d'exposition Hô Chi Minh à la Bibliothèque publique de Colombo, afin d'en faire une destination de choix pour les Vietnamiens et les Sri-Lankais, ainsi que pour les visiteurs internationaux. Il a indiqué que l'Assemblée nationale vietnamienne avait déjà commencé à enrichir l'exposition avec des livres, des journaux et des documents supplémentaires.

De son côté, le président sri-lankais Dissanayaka a félicité le Vietnam pour le succès des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi que pour la prochaine Journée du Vesak des Nations unies. Il a souligné les liens culturels et bouddhistes de longue date entre les deux pays, les qualifiant de fondement important pour le renforcement des relations bilatérales.

Le président Dissanayaka a réaffirmé l'amitié et la confiance mutuelle indéfectibles entre le Vietnam et le Sri Lanka, affirmant que le peuple sri-lankais admire profondément le président Hô Chi Minh et la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance, ainsi que les remarquables réalisations socio-économiques actuelles du pays. Il a également souligné le rôle essentiel de l'Assemblée nationale vietnamienne dans la mise en place d'un cadre juridique propice au développement national.

Les deux parties ont convenu d'exploiter pleinement le potentiel de la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur le renforcement des liens économiques, notamment dans les secteurs où les deux pays possèdent des atouts.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que le Vietnam, fort de son économie dynamique et en pleine croissance, est prêt à intensifier sa coopération avec le Sri Lanka dans les domaines de l'agriculture de haute technologie, de la transformation des produits de la mer, de la production textile et vestimentaire, et des technologies de l'information.

Le Vietnam encouragera les entreprises des deux pays à renforcer leur connectivité et à tirer parti des accords de libre-échange auxquels le Vietnam est partie afin d'élargir l'accès au marché et de stimuler les échanges commerciaux bilatéraux.

L'Assemblée nationale du Vietnam s'engage à créer des conditions juridiques et politiques favorables pour soutenir les entreprises sri-lankaises qui investissent et opèrent au Vietnam, notamment dans les secteurs de la transformation et de la fabrication, des énergies renouvelables et des technologies numériques, a souligné Trân Thanh Mân.

Le président sri-lankais a souligné le rôle crucial des deux parlements dans la promotion d'une coopération concrète et efficace, notamment dans les secteurs d'expertise commune, et dans la résolution des problèmes régionaux et mondiaux d'intérêt commun. Il a salué le Groupe parlementaire d'amitié Sri Lanka - Vietnam et les liens d'amitié entre les deux pays, proposant que les deux parties intensifient les échanges de délégations et le partage d'expériences en matière de coordination entre le gouvernement et le Parlement, de réduction de la pauvreté, de renforcement de la coopération économique, commerciale et d'investissement, et de promotion de la connectivité économique.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel lors des forums régionaux et internationaux, tout en renforçant le partage d'informations et la coordination des points de vue sur les questions régionales et mondiales d'intérêt commun.

