Sommet ASEAN - Inde : le Vietnam propose trois grandes orientations de coopération

Le 26 octobre après-midi à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh, les autres dirigeants de l’ASEAN et le Premier ministre indien Narendra Modi ont participé au 22ᵉ Sommet ASEAN - Inde.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont adopté le Plan d’action ASEAN -- Inde pour la période 2026 - 2030, qui servira de cadre de coopération pour les cinq prochaines années. Ce plan met l’accent sur plusieurs domaines prioritaires : économie numérique, innovation, énergie propre, infrastructures durables, santé, éducation, sécurité alimentaire et réduction des écarts de développement.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans un contexte mondial marqué par des évolutions rapides et complexes, l’ASEAN et l’Inde doivent jouer pleinement leur rôle et faire preuve de responsabilité afin de promouvoir la coopération régionale et interrégionale, renforcer la solidarité et le multilatéralisme, et contribuer concrètement à la paix et au développement durable.

Pour approfondir le Partenariat stratégique global ASEAN - Inde, le Premier ministre a proposé trois grandes orientations :

Premièrement, renforcer la connectivité économique, exploiter les avantages comparatifs pour assurer une croissance durable et inclusive, valoriser le rôle des entreprises, notamment des PME, restructurer le Conseil des entreprises ASEAN - Inde, stimuler les investissements dans les hautes technologies, les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique, l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs, ainsi que promouvoir la coopération sous-régionale Mékong - Gange afin de réduire les écarts de développement.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, élargir les échanges entre les peuples, renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture et du tourisme, développer des ressources humaines de haute qualité, encourager les échanges entre chercheurs, étudiants et experts dans les domaines de l’agriculture intelligente, des technologies vertes et de la sécurité alimentaire.

Troisièmement, promouvoir la coopération maritime, développer une économie bleue durable, renforcer la coopération dans le transport maritime, la science et l’industrie de la mer, et continuer à soutenir la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale, en garantissant la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation ainsi qu’un règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam continuerait à travailler en étroite coordination avec les autres pays de l’ASEAN et l’Inde pour promouvoir une coopération substantielle, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

À la clôture du Sommet, les dirigeants ont adopté une Déclaration commune sur le tourisme durable, réaffirmant leur volonté de promouvoir une coopération inclusive, substantielle et durable entre l’ASEAN et l’Inde dans la nouvelle phase.

VNA/CVN