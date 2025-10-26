Sommet de l’ASEAN : le Premier ministre Pham Minh Chinh multiplie ses rencontres

À l’occasion de sa participation au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, qui se tiennent à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu dans l’après-midi du 26 octobre plusieurs rencontres avec des dirigeants de pays participants.

Le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le Premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone, la Première ministre du Japon, Takaichi Sanae, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, le vice-président de la Banque mondiale, Carlos Felipe Jaramillo, et le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino.

Lors de sa rencontre avec son homologue lao, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam accorde une priorité absolue à ses relations avec le Laos, en s’engageant à les approfondir et à les développer de manière durable.

Les deux Premiers ministres sont convenus de renforcer la coordination et de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de consolider la confiance politique spéciale, de renforcer la coopération dans la défense et la sécurité, ainsi que de promouvoir les liens économiques, commerciaux et d’investissement à la hauteur de la grande amitié entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Japon reste l’un des partenaires stratégiques les plus importants du Vietnam.

La Première ministre Takaichi Sanae a affirmé que le gouvernement japonais attache de l’importance au développement des relations bilatérales et est prêt à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour porter le partenariat stratégique global Vietnam - Japon à un niveau plus élevé, plus fiable, plus efficace et plus substantiel.

En rencontrant le vice-président de la Banque mondiale Carlos Felipe Jaramillo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé la Banque mondiale à intensifier les consultations, à renforcer la connexion de l’économie vietnamienne avec l’économie mondiale et à mobiliser davantage de ressources, notamment en augmentant les prêts concessionnels et en simplifiant les procédures.

Carlos Felipe Jaramillo a affirmé que la Banque mondiale continuera à coopérer activement avec le Vietnam et à l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs de développement.

En rencontrant le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que le Secrétariat de l’ASEAN continue de jouer un rôle moteur dans la nouvelle phase de développement de l’Association.

Le Premier ministre et le secrétaire général de l’ASEAN ont convenu que l’ASEAN doit redoubler d’efforts pour maintenir la cohésion et le rôle central de l’Association dans la résolution des problèmes régionaux, accroître son autonomie stratégique, renforcer la connectivité économique, diversifier les marchés et les partenaires, ouvrir de nouveaux espaces de coopération en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe, et investir davantage dans les technologies de pointe, en particulier le numérique, l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs.

Lors de sa rencontre avec le président de la FIFA Gianni Infantino, ce dernier a réaffirmé son soutien constant au développement du football vietnamien. Il a exprimé le souhait d’implanter une Académie de football FIFA au Vietnam, afin de renforcer encore la compétitivité du football national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président de la FIFA pour son soutien et a exprimé le souhait que cette coopération se poursuive, notamment pour renforcer les liens entre le football vietnamien et le football italien, l’un des plus prestigieux au monde.

