Le Vietnam maintient sa position de troisième fournisseur de riz de Singapour

Le Vietnam reste le troisième fournisseur de riz de Singapour, derrière l’Inde et la Thaïlande, au cours des neuf premiers mois de 2025, selon les chiffres de l’Autorité de régulation de la comptabilité et des sociétés de Singapour.

Singapour a importé pour 87,8 millions de dollars singapouriens (67,5 millions de dollars) de riz vietnamien, de janvier à septembre, en baisse de 11,5% par rapport à la même période en 2024. Le riz vietnamien représentait 25,3% du marché du riz importé singapourien.

Bien que la taille du marché singapourien n’ait pas changé de manière significative, en termes de valeur des importations, la valeur totale des importations singapouriennes de riz en provenance du Vietnam a diminué par rapport à l’an dernier, en raison de la baisse du prix à l’exportation du riz vietnamien.

Les statistiques de l’Autorité de régulation de la comptabilité et des sociétés de Singapour montrent qu’au cours des neuf premiers mois de 2025, Singapour a importé pour 347,5 millions de dollars singapouriens de riz, en hausse de 3,4% par rapport à la même période en 2024.

L’Inde s’est taillée la part du lion, représentant 32,8% du marché du riz importé singapourien (près de 114 millions de dollars singapouriens), talonnée par la Thaïlande avec 32,5% (112,8 millions de dollars singapouriens).

Selon l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, le marché singapourien est globalement saturé par les contrats d’approvisionnement. Le riz vietnamien continuera ainsi à faire face à une forte concurrence de la part des produits similaires provenant d’Inde, de Thaïlande et du Japon.

L’examen par Singapour et le Vietnam, actuellement son dixième partenaire commercial, d’un accord sur le riz pourrait contribuer à stabiliser les exportations vietnamiennes de riz vers Singapour à l’avenir.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour ont continué de se renforcer au cours des neuf premiers mois de 2025 pour atteindre 29,1 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 25,5% par rapport à la même période l'an dernier.

Les exportations de Singapour vers le Vietnam ont augmenté de 20,7%, à 20,5 milliards de dollars singapouriens, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont bondi de 38,3%, à 8,6 milliards de dollars singapouriens.

VNA/CVN