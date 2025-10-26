En deux jours, 72 pays ont signé la Convention, dont 64 dès la première séance

Après deux jours d'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï, cet événement d’envergure a attiré 2.500 délégués issus de 110 pays, ainsi que 150 organisations internationales, régionales et privées, et plus de 50 instituts de recherche, selon le vice-ministre vietnamien de la Police, Pham Thê Tùng.

Ces chiffres dépassent largement les attentes du comité d’organisation, témoignant de l’intérêt soutenu de la communauté internationale pour ce premier grand événement de ce type au Vietnam.

L’événement a suscité une large couverture médiatique, avec 400 journalistes représentant 189 agences de presse nationales et étrangères. Grâce à cette mobilisation, les activités de la cérémonie et de la conférence internationale ont été relayées rapidement et largement auprès du public.

L’événement a en outre été diffusé en direct sur la webtélévision des Nations unies (ONU), avec une traduction simultanée en six langues officielles de l’ONU - une première pour un événement organisé au Vietnam.

En deux jours, 72 pays ont signé la Convention, dont 64 dès la première séance. Selon l’ONU, cette signature reflète une couverture géographique mondiale équilibrée, incluant 19 pays d’Asie-Pacifique, 21 d’Afrique, 19 de l’Union européenne et 12 d’Amérique latine - faisant de cet accord l’une des plus importantes cérémonies de signature des dix dernières années.

Les sessions plénières ont recueilli 71 déclarations de pays, d’organisations internationales et d’entreprises technologiques, apportant des contributions précieuses pour la mise en œuvre future de la Convention.

Au total, plus de huit séminaires thématiques et 37 événements annexes ont permis d’approfondir les échanges entre dirigeants et experts, dans une atmosphère constructive et consensuelle.

En marge de la conférence, les chefs de délégation ont rencontré les plus hauts dirigeants du Vietnam : le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm ; le président Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Les délégations étrangères ont salué la vision, la détermination et le rôle moteur du Vietnam dans la promotion de la coopération internationale et de l’innovation au service du développement durable, notamment dans le domaine des technologies numériques.

L’organisation de l’événement, bien saluée par les Nations unies et les partenaires internationaux, a été jugée professionnelle, rigoureuse et empreinte d’hospitalité vietnamienne, tout en garantissant sécurité et ordre.

Le succès de la Convention de Hanoï illustre la coordination efficace entre le ministère de la Police, le ministère des Affaires étrangères, la ville de Hanoï et les autres ministères concernés - un véritable modèle de coopération intersectorielle pour les futurs événements internationaux au Vietnam.

Engagement fort du Vietnam

La cérémonie d'ouverture à la signature n'est que le début d'un long processus visant à faire de la Convention un cadre juridique permettant aux États parties d'assurer la mise en œuvre de ses dispositions.

"Nous allons accélérer le processus de ratification de la Convention et veiller à sa mise en œuvre rapide au Vietnam”, a fait part le général Lê Xuân Minh. Il a également affirmé que les ministères de la Police et des Affaires étrangères se coordonneront avec les agences onusiennes pour déployer les activités relatives à l'application de la Convention.

“Nous nous engageons à collaborer avec l'ONU pour promouvoir la communication sur l'application effective du contenu de la Convention, afin que le Vietnam et l'ONU la mettent en œuvre avec succès”, a-t-il affirmé, tout en rappelant la conclusion du ministre de la Police Luong Tam Quang : "La technologie est au service de l'homme, et la transformation numérique est au service de la paix". "Nous sommes convaincus qu'aucune nation ne sera laissée pour compte et que tous les pays uniront leurs efforts pour garantir un cyberespace sûr", a renchéri le général Lê Xuân Minh.

Selon le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, l'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï a marqué un "tournant décisif" dans le multilatéralisme, la gouvernance numérique et la lutte contre la cybercriminalité, contribuant ainsi à l'application d'un instrument crucial et au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

"La Convention portant le nom de Hanoï démontre que la capitale vietnamienne n'est pas seulement une ville de paix, mais aussi un lieu de convergence pour les engagements internationaux. Le Vietnam joue désormais un rôle de plus en plus moteur au sein des forums multilatéraux internationaux", a conclu le diplomate.

