Convention de Hanoï

Le Laos et l’Algérie affirment leur engagement contre la cybercriminalité

Ces derniers jours, les médias lao - notamment l’Agence de presse lao (KPL), la Radio nationale et le journal Pasaxon - ont largement relayé la participation du Laos à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï, organisée les 25 et 26 octobre dans la capitale vietnamienne.

>> La solidarité internationale renforcée dans la lutte contre la cybercriminalité

>> En deux jours, 72 pays ont signé la Convention, dont 64 dès la première séance

>> Un phare pour la coopération mondiale en matière de cybersécurité

Photo : VNA/CVN

Conduite par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, la délégation de haut niveau du Laos a rejoint plus de 110 pays participants.

Le vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique, le général Vilay Lakhamfong, a signé la Convention et salué le rôle actif du Vietnam dans son élaboration depuis 2019 ainsi que dans l’organisation réussie de cet événement. Il a souligné que cette Convention constitue un instrument juridique important dans la lutte contre la cybercriminalité, et que la cérémonie d’ouverture à la signature reflète la confiance de la communauté internationale envers le rôle des pays de l’ASEAN.

Les médias lao estiment que cette participation démontre la forte volonté politique du Laos de contribuer à établir une base juridique internationale pour utiliser les technologies au service du développement économique et social et garantir la sécurité des habitants.

Pour le Laos, ce texte servira de base pour adapter sa législation nationale et renforcer la coopération régionale et internationale en matière de cybersécurité.

Photo : VNA/CVN

En Algérie, le site Algerie360 a qualifié la signature de la Convention de Hanoï de tournant historique. Sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, Lounès Magramane, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, a signé la Convention.

L’Algérie, présidente du comité spécial chargé de sa rédaction, a ainsi réaffirmé sa détermination à promouvoir un espace numérique sûr et fiable, dans l’intérêt commun de l’humanité.

VNA/CVN