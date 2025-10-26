Une délégation polonaise en visite de travail à Ninh Binh

A l'occasion de sa présence au Vietnam pour la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï, une délégation polonaise conduite par son vice-Premier ministre et ministre du Numérique, Krzysztof Gawkowski, a effectué le 26 octobre une visite de travail dans la province de Ninh Binh.

La délégation a été accueillie par Pham Quang Ngoc, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial.

Photo : VNA/CVN

Pham Quang Ngoc a exprimé sa joie d’accueillir la délégation polonaise et a présenté les orientations de développement de la province pour 2025-2030, centrées sur l’exploitation des atouts locaux, la valorisation du patrimoine et la promotion de la culture comme force motrice du développement.

Il a souligné le rôle stratégique de la science, de la technologie et de la transformation numérique comme leviers essentiels de la croissance. À cet égard, Ninh Binh applique avec détermination la Résolution n° 57 du Bureau politique relative à l’innovation et à la transformation numérique.

Le responsable a ensuite précisé que Ninh Binh co-organisera la Semaine numérique internationale du Vietnam 2025 (VIDW 2025), du 27 au 29 octobre, un événement qui réunira de nombreux ministres et experts mondiaux.

Afin d’approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Pologne, Pham Quang Ngoc a proposé au vice-Premier ministre et ministre du Numérique, Krzysztof Gawkowski de faciliter l’établissement de relations de coopération avec des localités polonaises présentant des caractéristiques similaires.

De son côté, le vice-Premier ministre Krzysztof Gawkowski a exprimé son honneur d’être en visite à Ninh Binh. Il a fait l’éloge des paysages naturels et du potentiel touristique de la province, ainsi que de ses efforts en matière de restauration et de préservation du patrimoine.

Krzysztof Gawkowski a estimé qu’il existait un grand potentiel pour dynamiser la coopération entre Ninh Binh et les localités polonaises, notamment dans les domaines du développement socio-économique, de la technologie et des télécommunications. Il a affirmé que cette visite jetterait les bases du développement de ces liens locaux et s’est engagé à soutenir l’établissement de ces relations, contribuant ainsi au renforcement des liens d’amitié et de coopération multiforme entre les deux nations.

VNA/CVN