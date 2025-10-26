Convention de Hanoï

La solidarité internationale renforcée dans la lutte contre la cybercriminalité

Après deux jours de travaux, la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï s’est clôturée avec succès dans l’après-midi du 26 octobre avec 72 signataires. Ce texte illustre une forte détermination de la communauté internationale à lutter contre la cybercriminalité.

Durant deux jours, la cérémonie s’est tenue avec des séances de discussions et des événements parallèles dynamiques, riches en interventions profondes, reflétant fidèlement la situation mondiale de la cybercriminalité, les efforts de chaque pays, organisation et individu, ainsi que la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre ce type de criminalité.

"De nombreuses propositions, initiatives et engagements ont été présentés afin de mettre en œuvre efficacement la Convention de Hanoï, dans le but de créer un changement fort dans la lutte contre la cybercriminalité dans les temps à venir", s’est félicité Luong Tam Quang, membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam, ministre de la Police, lors de la cérémonie de clôture.

Le ministre a souligné que la Convention de Hanoï constitue "une étape stratégique et historique", reflétant la vision, la responsabilité, les efforts conjoints et l’esprit de coopération de la communauté internationale pour un cyberespace sûr, digne de confiance, au service de l’humanité, de la paix et du développement durable.

Le traité a établi une base juridique pour la coopération internationale et a réaffirmé la valeur du multilatéralisme, de l’égalité et du respect mutuel afin de garantir que le cyberespace devienne réellement un environnement favorisant la paix, la justice et le développement durable.

Mise en valeur du rôle central des Nations unies

La présence massive de pays, d’organisations internationales, d’institutions et d’individus à la cérémonie de signature témoigne de l’esprit de solidarité, de responsabilité et de détermination politique de la communauté internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

Toujours selon le ministre Luong Tam Quang, l’adoption par consensus de la convention et la réussite de la cérémonie de signature à Hanoï réaffirment "le rôle central des Nations unies", tout en consolidant la coopération internationale face aux défis mondiaux.

À cette occasion, le dirigeant a réaffirmé l’engagement du Vietnam à mettre en œuvre pleinement, sérieusement et de manière responsable les obligations prévues par la convention, à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, et à coordonner les actions avec les États membres pour combattre la cybercriminalité. "Le Vietnam est profondément convaincu que la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité constitue un jalon historique, ouvrant une nouvelle ère de coopération mondiale dans la protection de la paix, de la stabilité et du développement durable de l’humanité", a-t-il insisté.

Pour sa part, Faouzia Mebarki, présidente du comité ad hoc de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité s’est félicitée du Vietnam pour l’excellente organisation de cet événement. "Avec 72 signatures, nous pouvons espérer une entrée en vigueur rapide de la convention, pour peu que les États signataires procèdent sans délai à sa ratification", a-t-elle souligné.

A cette occasion, John Brandolino, directeur de la Division des affaires relatives aux traités de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), a également exprimé ses reconnaissants envers la ville de Hanoï, ainsi qu’envers les ministères vietnamiens de la Police et des Affaires étrangères, pour leurs efforts inlassables "afin de rendre possible et inoubliable cette cérémonie d’ouverture à la signature".

"Nous sommes également disposés à promouvoir la coopération avec de multiples parties prenantes", a conclu John Brandolino.

