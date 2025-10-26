Le Vietnam approuve le Protocole d'accord sur le commerce du riz avec Singapour

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a signé pour la promulgation de la décision 2360/QĐ-TTg du Premier ministre sur la signature du Protocole d'accord concernant le commerce du riz entre les gouvernements vietnamien et singapourien.

Le Premier ministre a confié au ministre de l'Industrie et du Commerce, au nom du gouvernement, la mission de signer le Protocole d'accord avec un représentant dûment autorisé de Singapour. Le ministère des Affaires étrangères est chargé de mener les procédures d'autorisation h à la réglementation.

Photo : VNA/CVN

La décision prend effet à compter de la date de signature, le 25 octobre 2025.

Selon l'Office du commerce du Vietnam à Singapour, les importations de riz de Singapour restent stables ; toutefois, le riz vietnamien continue de faire face à une forte concurrence de produits similaires en provenance d'Inde, de Thaïlande et du Japon.

La proposition du gouvernement de Singapour de signer un accord bilatéral sur le commerce du riz avec le Vietnam devrait contribuer à stabiliser les exportations de riz du Vietnam vers la cité-État dans les temps à venir.

VNA/CVN