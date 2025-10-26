La Convention de Hanoï

Un phare pour la coopération mondiale en matière de cybersécurité

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police du Vietnam, a prononcé le 26 octobre à Hanoï le discours de clôture de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï.

Le ministre a salué le succès de cet événement solennel, marqué par la participation de 72 pays signataires. La conférence de haut niveau et les activités parallèles ont permis d’échanger des analyses approfondies sur la situation mondiale de la cybercriminalité et sur la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale. Les délégués ont également formulé des propositions et pris des engagements en vue d’une mise en œuvre efficace de la Convention.

Au nom du Parti et de l’État vietnamiens, le ministre Luong Tam Quang a exprimé sa profonde gratitude envers les dirigeants, représentants, experts, institutions internationales et bénévoles ayant contribué au succès de cet événement mondial.

Selon lui, trois consensus majeurs se dégagent :

D’abord, la Convention de Hanoï constitue une avancée historique affirmant une vision commune et une responsabilité collective pour un espace numérique sûr, fiable et au service du développement durable. Elle établit une base juridique essentielle pour la coopération internationale et réaffirme les valeurs de la coopération multilatérale ainsi que le respect de la souveraineté nationale.

Ensuite, la large participation des États et des organisations démontre la volonté politique et la solidarité de la communauté internationale dans la lutte contre la cybercriminalité, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et de confiance mutuelle.

Enfin, l’adoption par consensus et la tenue réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï confirment la position centrale de l’ONU et témoignent de la confiance accordée au Vietnam pour son rôle actif et responsable dans la résolution des défis mondiaux liés à la sécurité numérique.

Le ministre a appelé les pays et les partenaires à unir leurs efforts pour appliquer efficacement la Convention, dans un esprit de solidarité et de partage technologique. Le Vietnam, fidèle à sa politique étrangère d’indépendance et de coopération, s’est engagé à mettre en œuvre pleinement et sérieusement les obligations prévues.

La Convention de Hanoï, a-t-il conclu, sera véritablement un phare guidant la coopération mondiale pour des objectifs humains et pacifiques.

