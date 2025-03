Vietnam et Royaume-Uni signent un protocole d'accord sur la protection des consommateurs

Le Comité national de la concurrence du ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam ont signé le 25 mars un protocole d'accord sur la protection des consommateurs, dans le cadre du programme d'intégration économique ASEAN - Royaume-Uni, qui vise à promouvoir la réforme, le développement économique et le développement durable.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de signature, la vice-ministre Phan Thi Thang a affirmé que ce protocole d'accord représente non seulement une étape importante dans la coopération entre les deux parties, mais démontre également l'engagement du ministère à protéger les intérêts des consommateurs dans un marché mondial de plus en plus interconnecté.

Elle a souligné que le Vietnam n'a cessé de perfectionner son cadre juridique, d'améliorer ses capacités d'application et de renforcer la coopération internationale afin de créer un environnement de consommation sûr, transparent et durable.

Un mécanisme formel de collaboration bilatérale

Ce protocole d'accord établit un mécanisme formel de collaboration bilatérale, favorisant l'échange d'informations, le partage des connaissances et les initiatives conjointes visant à renforcer l'application de la protection des consommateurs. Les principaux domaines d'intervention comprennent les rappels de produits défectueux, les campagnes de sensibilisation des consommateurs, la formation spécialisée des responsables réglementaires et les projets conjoints d'assistance technique, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew, a déclaré qu'avec une croissance économique rapide et une forte intégration aux marchés internationaux, cette collaboration intervient à un moment crucial, contribuant à améliorer la transparence du marché, à promouvoir un climat des affaires équitable et à développer l'économie du Vietnam et de l'ASEAN dans son ensemble.

Le Royaume-Uni s'est engagé à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de son environnement commercial dans de nombreux domaines, notamment la protection des consommateurs, les rappels de produits, les réformes administratives et la transformation numérique.

VNA/CVN