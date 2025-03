Investissements et finance

Vietnam et Royaume-Uni intensifient la collaboration

Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni du 16 au 20 mars, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a rencontré la Société intellectuelle vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande (Vietnamese Intellectual Society in the UK and Ireland - VIS).

>> Centres financiers : le Vietnam souhaite s'inspirer de l'expérience du Royaume-Uni

>> Hanoï et Londres unis contre l'immigration illégale et la traite d’êtres humains

>> Un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre tenue le 16 mars, le vice-Premier ministre a appelé VIS à contribuer activement à la création de centres financiers à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

Le Professeur Dang Viêt Anh, vice-président de VIS, a présenté au vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh des recommandations et des propositions concernant le développement de centres financiers internationaux, ainsi que les domaines dans lesquels VIS pourrait apporter son expertise. Concrètement, les membres de VIS souhaitent participer à ce travail à travers des programmes de formation spécialisée, des recherches et un soutien à l’élaboration de politiques, ainsi qu’à travers le partage des connaissances et le conseil stratégique.

Selon le Professeur Nguyên Xuân Huân, président de VIS, l’association regroupe actuellement près de 200 scientifiques et experts travaillant dans des universités et instituts de recherche à travers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Le matin du 17 mars, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a rencontré l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, président du Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

À cette occasion, le vice-Premier ministre a exprimé le souhait que Tony Blair et TBI continuent à fournir des conseils stratégiques pour l’élaboration des politiques de développement du Vietnam.

Dans une déclaration ultérieure, Tony Blair a affirmé que lui-même et son institut (TBI) continueraient à soutenir activement et largement les institutions vietnamiennes dans la création et la gestion de centres financiers internationaux, ainsi que dans d'autres initiatives économiques.

Le même jour, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh et Tony Blair ont coprésidé un séminaire sur l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, en présence d’une vingtaine d’entreprises britanniques de premier plan.

Photo : VNA/CVN

Lors de son intervention, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a souligné que le Vietnam privilégierait dans les temps à venir l’attraction des investissements dans les projets à forte intensité technologique et d’innovation, la technologie financière et l’économie numérique, ainsi que l’économie verte et le développement durable.

Le gouvernement vietnamien s’engage à accompagner les entreprises, en particulier les investisseurs étrangers, a-t-il déclaré.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a salué les réalisations remarquables du Vietnam ces dernières années ainsi que sa nouvelle stratégie d’ouverture, estimant que celles-ci offriront de nombreuses opportunités et perspectives de coopération aux investisseurs étrangers, renforçant ainsi l’attractivité du Vietnam sur la scène internationale.

Le 17 mars, dans le cadre de sa visite de travail, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a rencontré Lord Livermore, secrétaire financier au Trésor du Royaume-Uni.

Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre a présenté les grandes orientations de développement de centres financiers internationaux au Vietnam et a exprimé le souhait que le Royaume-Uni partage son expérience et fournisse un soutien, notamment dans la promotion des politiques et l’attraction des investissements des entreprises britanniques.

La partie britannique a affirmé sa disposition à partager son expertise dans les domaines de la finance verte, des fintechs et de la gouvernance des centres financiers.

Photo : VNA/CVN

Toujours le 17 mars, le vice-Premier ministre vietnamien a rencontré Vincent Keaveny, adjoint au lord-maire de la City of London.

Lors de cet échange, Vincent Keaveny a exprimé son soutien continu au Vietnam dans le processus de création de centres financiers. De son côté, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a proposé que la City de Londres partage son expérience en matière de développement et fournisse un appui direct à la formation des ressources humaines pour les centres financiers vietnamiens.

Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, le 17 mars, le Nguyên Hoà Binh a également rencontré Saif Malik, directeur général de la banque Standard Chartered.

À cette occasion, Nguyên Hoà Binh a exprimé le souhait que Standard Chartered renforce son engagement dans le développement des centres financiers internationaux au Vietnam.

De son côté, Saif Malik a déclaré que Standard Chartered prévoyait d’intensifier ses collaborations et ses investissements au Vietnam, notamment dans des secteurs émergents tels que l’économie verte et l’économie circulaire. Il a également affirmé que la banque soutiendrait activement le Vietnam dans la création, la mise en place et la gestion de ses centres financiers internationaux.

VNA/CVN