La restructuration des services publics doit répondre aux exigences pratiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le 6 octobre la nécessité de réorganiser les services publics conformément aux orientations du Parti et aux exigences pratiques, lors de la réunion du Comité de pilotage du gouvernement chargée d'examiner la Résolution N°18-NQ/TW sur la restructuration des services publics au niveau des ministères, des secteurs et des localités.

Suite au document N°59-CV/BCD du 12 septembre 2025, publié par le Comité de pilotage central chargé d'examiner la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW sur la restructuration des services publics, des entreprises publiques et des organisations du système politique, le Comité de pilotage du gouvernement a publié un plan de restructuration.

Plus précisément, au niveau local, les autorités sont tenues de réviser et de promulguer rapidement des réglementations sur les fonctions, les obligations et les structures organisationnelles des agences, unités et organisations provinciales et communales, en particulier celles qui ont été réorganisées ou fusionnées selon de nouveaux modèles ; de proposer des ajustements raisonnables si nécessaire afin d'éviter les chevauchements ou les omissions de fonctions et de tâches ; et de poursuivre l'étude et la proposition de plans visant à rationaliser davantage les structures internes des départements, agences et unités provinciales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en œuvre du Document N°59 s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des Résolutions N°18 et N°19 du Comité central du Parti, visant à rationaliser, optimiser et optimiser l'appareil politique ; à renforcer l'autonomie et la qualité du travail ; à améliorer la qualité des services publics afin de mieux servir la population et les entreprises ; à réduire les dépenses du budget de l'État ; et, parallèlement, à accroître les prestations sociales et la participation du public.

Saluant les efforts rapides des ministères, des secteurs et des collectivités locales, le chef du gouvernement leur a demandé de poursuivre l'examen approfondi du processus de mise en œuvre des résolutions et documents susmentionnés, tout en les comparant et en les alignant sur les autres fondements politiques pertinents afin d'élaborer les solutions les plus optimales.

Le Premier ministre a exhorté le ministère de l'Intérieur à guider les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la poursuite de la restructuration des services publics, des entreprises publiques et des organisations internes du système politique.

En particulier, pour certains secteurs tels que la santé et l'éducation, il est nécessaire de mener des études approfondies, d'évaluer les conditions pratiques et de proposer des solutions raisonnables afin de servir au mieux la population et de contribuer à l'amélioration de sa vie matérielle et spirituelle, a-t-il souligné.

