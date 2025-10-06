Un député de Lâm Dông relevé de ses fonctions

Le Bureau permanent du Comité du Parti et le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) ont décidé, le 6 octobre, de relever Lê Quang Huy, membre de la délégation des députés de la province de Lâm Dông, de ses fonctions de député à la XV e Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

La décision a été prise sur la base de la Constitution, de la Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale et des dispositions légales pertinentes, des avis des autorités compétentes, de la soumission des membres permanents de la Commission des affaires des députés de l'AN et de la lettre de démission de Lê Quang Huy datée du 22 septembre 2025.

Plus tôt dans la matinée du 6 octobre, lors de sa 13e plénum, le Comité central du Parti a accepté de laisser Lê Quang Huy quitter son poste de membre du Comité central du Parti, à sa demande.

Le 29 septembre, le Comité permanent de l'AN a décidé de relever Lê Quang Huy, membre du Comité permanent de l'AN et président du Comité sur la science, la technologie et l'environnement de la XVe AN de ses fonctions à compter du 1er octobre 2025, à sa propre demande.

