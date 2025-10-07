Vietnam - Allemagne

Renforcement du partenariat entre le Vietnam et le Land de Hesse

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai a salué les contributions de l’Allemagne, notamment du Land de Hesse, au développement du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne dans de nombreux domaines, lors d’une rencontre le 6 octobre à Hanoï avec le D r Kambiz Ghawami, président de l’Organisation mondiale de soutien universitaire (World University Service - WUS) et représentant autorisé du Land de Hesse.

Appréciant hautement les efforts et les initiatives du Dr Kambiz Ghawami dans la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, Nguyên Duc Hai a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement du partenariat stratégique avec l’Allemagne en général, et avec le Land de Hesse en particulier.

Le vice-président a indiqué que la question démographique constituait un domaine prioritaire pour l’Assemblée nationale du Vietnam, soulignant les nouvelles approches visant à considérer la population comme un moteur essentiel de la croissance. Il a précisé que des politiques incitatives étaient nécessaires afin d’assurer une main-d’œuvre jeune et dynamique pour l’avenir du pays.

Nguyên Duc Hai a exprimé le souhait de voir les deux parties renforcer leur coopération dans les domaines de la formation, du perfectionnement professionnel et du partage des connaissances. Il a proposé de promouvoir davantage les échanges de délégations, d’inviter des experts et scientifiques des deux pays à participer à des programmes conjoints, ainsi que d’intensifier les échanges d’expériences dans les secteurs où l’Allemagne dispose d’avantages comparatifs.

Il a également suggéré d’organiser des activités conjointes à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation du Land de Hesse, contribuant ainsi à approfondir les liens entre le Vietnam et cette région allemande.

Le vice-président a souhaité que le Dr Kambiz Ghawami continue de contribuer activement au renforcement du partenariat entre le Vietnam et l’Allemagne, en particulier avec le Land de Hesse. Il a souligné l’importance de l’échange d’expériences dans la construction d’un Parlement électronique, la transformation numérique, le transfert scientifique et technologique, la gestion financière et budgétaire, ainsi que la valorisation du rôle de l’Université vietnamo-allemande.

Remerciant le vice-président de l’Assemblée nationale pour l’accueil chaleureux, le Dr Kambiz Ghawami a exprimé son intérêt pour le projet de loi sur la population, qui devrait être soumis à la 10e session de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Il a affirmé sa volonté de continuer à apporter des contributions concrètes afin d’approfondir et de rendre plus efficace le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne. Le Dr Ghawami s’est également déclaré convaincu que la coopération entre les Parlements vietnamien et allemand, notamment avec le Land de Hesse, continuerait de se consolider, de se renforcer et de se développer de manière fructueuse.

