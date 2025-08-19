La Marine vietnamienne réaffirme son engagement pour la sécurité maritime régionale

La 19 e Conférence des commandants de la Marine des pays de l’ASEAN (ANCM-19), placée sous le thème "Renforcer l’unité des Marines de l’ASEAN - Intégrer l’innovation et la technologie pour accroître la sécurité maritime", s’est tenue le 19 août à Penang, en Malaisie.

Organisée par la Marine royale malaisienne, l’ANCM-19 vise à renforcer la coopération et la confiance maritime. L’événement a réuni les commandants et chefs de délégation des dix pays membres de l’ASEAN, soit un total de 88 participants. Pour la première fois, le Timor-Leste y a pris part en tant qu’observateur.

Photo : VNA/CVN

Le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et commandant de la Marine populaire du Vietnam, a participé et pris la parole lors de cette conférence.

Dans son intervention, il a souligné la nécessité pour les Marines de l’ASEAN de renforcer le rôle central de l’association en développant une compréhension commune sur les menaces pesant sur la sécurité maritime, d’intensifier la coopération et de proposer des solutions efficaces au service des intérêts communs. Il a également insisté sur l’importance d’approfondir la compréhension mutuelle et la confiance réciproque à travers une participation responsable aux activités bilatérales et multilatérales, notamment dans le cadre de l’ANCM ainsi que d’autres mécanismes établis tels que la Conférence des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et l’ADMM+.

Le commandant vietnamien a appelé les Marines de l’ASEAN à améliorer le partage d’informations maritimes, à renforcer la coordination opérationnelle et à mettre à jour et harmoniser les règlements de coordination communes. Il a par ailleurs plaidé pour le règlement pacifique des différends et désaccords en mer, dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de chaque nation, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et en application de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), dans la perspective de l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant l’engagement de la Marine populaire du Vietnam, le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm a assuré que son pays continuerait de coopérer étroitement avec les Marines de l’ASEAN pour faire face aux défis de sécurité maritime et œuvrer pour une mer régionale de paix, de stabilité et de prospérité.

À cette occasion, l’exercice naval multilatéral de l’ASEAN (AMNEX-3), se déroule du 15 au 22 août avec la participation de dix bâtiments de guerre et de 1.350 officiers et soldats. La Revue navale de l’ASEAN est prévue le 21 août.

La Marine populaire du Vietnam y est représentée par la frégate 016 - Quang Trung et une délégation conduite par le colonel Nguyên Vinh Nam, commandant adjoint de la 4e zone navale.

VNA/CVN