Le 13e plénum du Parti se concentre sur la préparation du XIVe Congrès national

Le 13 e plénum du Parti (XIV e mandat) s’est solennellement ouvert à Hanoï dans la matinée du 6 octobre, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm. Le président de la République, Luong Cuong, membre du Bureau politique, a dirigé la séance inaugurale.

Photo : VNA/CVN

Cette réunion se concentre sur deux grands axes : la préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti et les questions socio-économiques.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que ce plénum se tient dans un contexte de confiance accrue du peuple, à la suite des célébrations des 80 ans de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre). Au cours des neuf premiers mois de 2025, le pays a connu des indicateurs économiques et sociaux supérieurs à ceux de la même période de 2024.

Concernant la préparation du XIVe Congrès national du Parti, le chef du Parti a insisté sur l’importance cruciale du travail de sélection du personnel, le qualifiant de facteur décisif pour la réussite du Congrès et du développement national. Il a demandé de choisir les cadres sur la base de leurs qualités, compétences, prestige, intégrité et efficacité, en privilégiant ceux qui "osent penser, agir et assumer leurs responsabilités pour les intérêts nationaux" et "œuvrent pour le peuple".

S’agissant des projets des document du Congrès, il a précisé que les projets avaient été soigneusement révisés et enrichis, intégrant les orientations approuvées lors des 11e et 12e plénums du Parti. Le but est de dresser le bilan des cinq dernières années tout en définissant les objectifs, les tâches, la pensée stratégique, la vision et les orientations de développement du pays jusqu’au milieu du XXIᵉ siècle.

Sur le plan socio-économique, le secrétaire général a rappelé que le PIB national au cours du troisième trimestre 2025 avait augmenté de 8,22%, et de 7,84% sur les neuf premiers mois de l’année, et que tous les objectifs principaux de l’année devraient être atteints, voire dépassés. Il a appelé à maintenir la stabilité macroéconomique, tout en stimulant trois moteurs du développement : investissement, consommation et exportations…

Concluant son allocution, le secrétaire général a exhorté les membres du Comité central à faire preuve de responsabilité, d’exemplarité et d’efficacité afin d’assurer le succès concret de ce 13e plénum du Parti (XIIIe mandat), créant ainsi l’élan nécessaire à la réussite du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN