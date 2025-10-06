Premier jour de travail du 13e plénum du Comité central du Parti

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIII e mandat a ouvert son 13 e plénum à Hanoï dans la matinée du 6 octobre.

Dans la matinée, le Comité central du Parti a tenu une séance plénière dans la salle, présidée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et par le membre du Bureau politique et président de l'État, Luong Cuong, représentant le Bureau politique.

Le Comité central a examiné et pris des décisions sur plusieurs questions relatives au personnel, notamment l'élection de quatre membres supplémentaires à la Commission d'inspection du Comité central du Parti (XIIIe mandat), et a accepté de laisser Lê Quang Huy quitter son poste de membre du Comité central du Parti, à sa demande.

Il a également décidé de sanctionner Dô Trong Hung, membre du Comité central du Parti, ancien vice-président de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa et ancien président du Conseil populaire provincial, en le licenciant de tous ses postes au sein du Parti pour violation des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de prévention de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs. Il a enfreint les règles relatives aux interdictions de faire pour les membres du Parti et à la responsabilité de donner l'exemple. Ces violations ont eu de très graves conséquences, provoqué l'indignation publique et porté gravement atteinte à la réputation de l'organisation du Parti et de l'administration locale.

Le Comité central a également donné son avis sur les questions de personnel au Bureau politique afin qu'il statue sur les candidatures à soumettre à la XVe Assemblée nationale (AN) pour les élections aux postes suivants : secrétaire général de l'AN - président du Bureau de l'AN ; président de la Commission des sciences, de la technologie et de l'environnement de l'AN ; membres du Comité permanent de l'AN ; président de la Commission des affaires des députés de l'AN et pour l'approbation des nominations suivantes : vice-Premiers ministres, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur.

Par la suite, des discussions de groupe ont eu lieu sur la proposition relative aux nominations du personnel du Comité central du Parti du XIVᵉ mandat (membres titulaires et suppléants, réélus et nouveaux candidats) ; et une autre sur les nominations du personnel de la Commission d'inspection du Comité central du Parti du XIVᵉ mandat (réélus et nouveaux candidats).

L'après-midi, le Comité central du Parti a examiné en salle ces deux propositions et a voté la recommandation de candidats réélus au Comité central du Parti du 14ᵉ mandat et à sa Commission d'inspection, ainsi que de nouveaux candidats.

Les délégués ont ensuite discuté en groupe du projet de rapport politique à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, du projet de rapport résumant les questions théoriques et pratiques relatives aux 40 ans de l’œuvre de Dôi moi (Renouveau) vers le socialisme au Vietnam ; le projet de rapport faisant le point sur 15 années de mise en œuvre des statuts du Parti à présenter au XIVe Congrès national du Parti; le calendrier, l'ordre du jour et le programme; ainsi que le règlement de travail ; et le règlement électoral du XIVe Congrès national du Parti.

