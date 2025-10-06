Le Premier ministre souligne l'urgence de gérer les projets longtemps retardés

>> Le Premier ministre fixe le cap pour les objectifs de 2025
>> Le PM exige de minimiser les procédures administratives et conditions d’entreprise
>> La restructuration des services publics doit répondre aux exigences pratiques
|Le Premier ministre Pham Minh Chinh.
|Photo : VNA/CVN
L'examen a révélé que, dans tout le pays, de nombreux projets longtemps retardés et stagnants impliquent d'importantes ressources sociales qui sont gaspillées. Ces projets se heurtent à des obstacles juridiques liés à la gestion, à l'aménagement et à l'urbanisme, certains enfreignent la réglementation ou présentent des signes d'infraction, tandis que de nombreux autres restent bloqués en raison de lenteurs procédurales et administratives.
Lors de la session, les participants ont examiné la mise en œuvre pilote de mesures visant à surmonter les difficultés et les obstacles liés à ces projets et à la gestion foncière à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, les provinces de Khanh Hoà et de Tây Ninh.
Ils ont souligné plusieurs problèmes en suspens nécessitant une résolution et exprimé leur engagement à lever rapidement les obstacles et les goulots d'étranglement liés aux projets et aux questions foncières, mobilisant ainsi ces ressources pour le développement.
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et, en particulier, aux cinq localités susmentionnées, d'examiner les projets retardés et stagnants ayant déjà fait l'objet d'inspections, d'audits ou de décisions de justice dans le cadre de la conclusion n° 77-KL/TW du Bureau politique, et d'achever cette tâche avant le 15 octobre. Cet examen doit inclure un rapport détaillé précisant les projets résolus, ceux en cours de résolution et ceux qui restent problématiques.
En outre, les autres projets retardés et stagnants doivent être examinés afin de déterminer l'autorité ou le niveau administratif responsable de leur gestion. Pour les projets similaires à ceux pour lesquels le Politburo et l'Assemblée nationale ont déjà autorisé l'implantation mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la conclusion n° 77-KL/TW, les ministères et les localités doivent établir des rapports et proposer au Politburo d'autoriser une expansion de l'implantation à l'échelle nationale, selon le Premier ministre.
VNA/CVN