Le Premier ministre souligne l'urgence de gérer les projets longtemps retardés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 6 octobre une séance de travail entre les membres permanents du gouvernement et les représentants des ministères, des secteurs et des localités afin d'examiner les progrès réalisés pour surmonter les difficultés et les obstacles rencontrés par les projets longtemps retardés et stagnants, conformément aux conclusions du Bureau politique, aux Résolutions de l'Assemblée nationale et aux décrets du gouvernement.

L'examen a révélé que, dans tout le pays, de nombreux projets longtemps retardés et stagnants impliquent d'importantes ressources sociales qui sont gaspillées. Ces projets se heurtent à des obstacles juridiques liés à la gestion, à l'aménagement et à l'urbanisme, certains enfreignent la réglementation ou présentent des signes d'infraction, tandis que de nombreux autres restent bloqués en raison de lenteurs procédurales et administratives.

Lors de la session, les participants ont examiné la mise en œuvre pilote de mesures visant à surmonter les difficultés et les obstacles liés à ces projets et à la gestion foncière à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, les provinces de Khanh Hoà et de Tây Ninh.

Ils ont souligné plusieurs problèmes en suspens nécessitant une résolution et exprimé leur engagement à lever rapidement les obstacles et les goulots d'étranglement liés aux projets et aux questions foncières, mobilisant ainsi ces ressources pour le développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et, en particulier, aux cinq localités susmentionnées, d'examiner les projets retardés et stagnants ayant déjà fait l'objet d'inspections, d'audits ou de décisions de justice dans le cadre de la conclusion n° 77-KL/TW du Bureau politique, et d'achever cette tâche avant le 15 octobre. Cet examen doit inclure un rapport détaillé précisant les projets résolus, ceux en cours de résolution et ceux qui restent problématiques.

En outre, les autres projets retardés et stagnants doivent être examinés afin de déterminer l'autorité ou le niveau administratif responsable de leur gestion. Pour les projets similaires à ceux pour lesquels le Politburo et l'Assemblée nationale ont déjà autorisé l'implantation mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la conclusion n° 77-KL/TW, les ministères et les localités doivent établir des rapports et proposer au Politburo d'autoriser une expansion de l'implantation à l'échelle nationale, selon le Premier ministre.

