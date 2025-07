Les marines vietnamienne et philippine tiennent leur 8e échange d'amitié

>> Communiqué de presse conjoint Vietnam - Philippines

>> Les marines vietnamienne et philippine tiennent leur 7e échange d’amitié

>> Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, en visite officielle aux Philippines

Photo : QDND/CVN

La délégation vietnamienne était conduite par le colonel Nguyên Vinh Nam, commandant adjoint de la région navale 4, et celle des Philippines par le colonel Joel C. Bonavente, commandant adjoint des forces navales de l'Ouest des Philippines.

Suite au succès du 7e échange sur l'île de Song Tu Tây en juillet 2024, le programme de cette année visait à renforcer l'amitié, la coopération, la confiance mutuelle et la compréhension entre les forces armées et les marines vietnamiennes et philippines. Il a également permis de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés entre les deux marines.

Le colonel Joel C. Bonavente a souligné que ce programme avait réaffirmé l'engagement des deux marines à maintenir et à garantir un environnement pacifique et à mettre en œuvre des mécanismes de coopération maritime fondés sur le droit, instaurant ainsi la confiance, prévenant les incidents inutiles et préservant et cultivant les précieux acquis de coopération que les deux parties ont développée au fil des ans.

Il a souligné que ces échanges contribuaient à approfondir la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux marines, contribuant ainsi à l'amitié grandissante entre les deux nations et jouant un rôle essentiel dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté maritime de chaque pays et de la région.

Photo : QDND/CVN

De son côté, le colonel Nguyên Vinh Nam a affirmé que l'amitié et la coopération de longue date entre le Vietnam et les Philippines, les liens bilatéraux et la collaboration entre les deux marines n'avaient cessé de se renforcer, produisant des résultats positifs dans divers domaines.

Il a ajouté que l'organisation de cet échange amical démontrait l'aspiration et la volonté des deux marines à bâtir un environnement pacifique et stable dans les régions insulaires de Song Tu Tây et Song Tu Dông, et en Mer Orientale en général. Il a également démontré leur responsabilité de respecter scrupuleusement les accords de coopération signés.

Les deux parties ont convenu d'organiser le 9e programme d'échange d'amitié sur l'île de Song Tu Tây à une date opportune.

Dans le cadre de ce programme, les deux marines ont participé à une série d'activités amicales, notamment des compétitions sportives (tir à la corde, course d'obstacles et football), ainsi que des échanges culturels, musicaux et culinaires.

VNA/CVN