Pour une lutte plus efficace contre le blanchiment d’argent

Lors d’une réunion tenue le 15 octobre, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, également chef du Comité directeur national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis l’accent sur le renforcement des mesures de contrôle, notamment dans les domaines de l’immobilier et des cryptomonnaies.

Photo : VNA/CVN

La Banque d'État du Vietnam a présenté un rapport indiquant qu’au 1er octobre 2025 - marquant la clôture du 5e cycle des évaluations mutuelles du Groupe d'action financière (GAFI) - une seule des 17 actions du Plan d’action national contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, a été entièrement accomplie. Une autre a été largement accomplie, 10 partiellement, et cinq n’ont enregistré aucun progrès.

Malgré ces chiffres, le GAFI a reconnu les avancées positives réalisées par le Vietnam, grâce à des efforts soutenus, un apprentissage continu et une coopération accrue entre les différentes agences concernées.

Pour achever la mise en œuvre du Plan d’action national et sortir le pays de la « liste grise », la Banque d'État a identifié plusieurs lacunes et proposé des solutions, notamment l’augmentation des ressources humaines, le renforcement de la formation, l’amélioration des méthodes opérationnelles et une meilleure collecte de données. Elle a également insisté sur l’importance d’une feuille de route stratégique, en mettant l’accent sur trois groupes d’actions prioritaires : l’amélioration du cadre juridique, les actions susceptibles de recevoir une évaluation positive grâce à des mesures décisives, et celles nécessitant des résultats quantifiables.

Photo : VNA/CVN

En conclusion, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a réaffirmé que la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent constituent une mission permanente, essentielle non seulement pour combattre la corruption et les activités illégales, mais aussi pour promouvoir un développement économique transparent et durable.

Saluant les contributions des ministères et des agences, il a chargé la Banque d'État du Vietnam d’intégrer leurs recommandations dans le rapport final, qui sera soumis au Comité directeur et au gouvernement. Il a également demandé aux ministères et aux agences concernés d’élaborer des rapports détaillés sur les actions passées et futures, avec des solutions concrètes, à transmettre à la Banque d'État.

Le vice-Premier ministre a insisté sur l’importance de la finalisation rapide des textes normatifs pertinents et sur la mise en œuvre des tâches clés du plan, en mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans les transactions immobilières et liées aux cryptomonnaies.

Enfin, il a confié à la Banque d'État, en coordination avec les organismes compétents, la mission d’élaborer un programme de communication global visant à sensibiliser le public à la législation anti-blanchiment, en précisant clairement les actions autorisées et interdites.

VNA/CVN