Le Vietnam et le Pakistan visent une croissance commerciale durable

Le Vietnam et le Pakistan ont réaffirmé leur engagement à promouvoir de nouvelles initiatives et à approfondir des relations commerciales concrètes et durables lors de la cinquième réunion du sous-comité mixte Vietnam - Pakistan sur le commerce, qui s'est tenue le 11 juillet à Hanoï.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue pakistanais

>> Le Premier ministre reçoit de nouveaux ambassadeurs du Pakistan et de Thaïlande

Photo : VNA/CVN

La session était coprésidée par la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, et le secrétaire adjoint du ministère pakistanais du Commerce, Nasir Hamid.

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné la haute estime du Vietnam pour son partenariat avec le Pakistan, l'un de ses principaux partenaires en Asie du Sud. Elle a déclaré que le mécanisme du sous-comité mixte reflète non seulement une forte volonté politique, mais constitue également une plateforme efficace pour résoudre les problèmes, favoriser des initiatives de coopération concrètes et établir un cadre juridique pour stimuler les échanges bilatéraux vers l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges bilatéraux dans un avenir proche.

Les deux parties ont examiné la mise en œuvre des accords conclus lors de la quatrième session et ont discuté de domaines de collaboration potentiels.

L'un des principaux résultats de cette session a été l'accord visant à accélérer les négociations sur un accord commercial préférentiel (ACP), que les deux parties considèrent comme une étape stratégique vers la réduction des droits de douane, la facilitation de l'accès au marché et la préparation d'un futur accord de libre-échange (ALE).

Les deux parties ont noté des progrès dans les efforts de promotion commerciale, notamment les échanges de délégations commerciales et les expositions conjointes.

Le Vietnam a appelé le Pakistan à soutenir davantage les entreprises vietnamiennes participant à des activités de promotion commerciale au Pakistan, tout en invitant le Pakistan à participer à des événements commerciaux majeurs au Vietnam tels que Saigontex, Hanoitex, SaigonFabric et HanoiFabric. En retour, le Pakistan a invité le Vietnam à participer à TEXPO, HEMS et FoodAg.

Le Vietnam a également reconnu le Pakistan comme son 14e fournisseur de fibres et a exprimé son intérêt pour une augmentation des importations de coton, de tissus et d'autres matières en provenance de ce pays afin de soutenir son industrie d'exportation de textiles et de vêtements. Alors que les filets de pangasius représentent 98% des exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers le Pakistan, les deux parties ont convenu de la nécessité de s'attaquer aux contraintes logistiques et à la concurrence extérieure.

Le Vietnam a exhorté le Pakistan à dégager les obstacles techniques, à simplifier les procédures administratives et à réduire les droits d'importation sur les produits vietnamiens phares tels que le pangasius, le poivre et le thé. Les deux pays ont également convenu de renforcer la coopération technique en matière de certification halal, notamment en matière de reconnaissance mutuelle des normes et des processus de certification.

Au-delà du commerce, les deux parties ont exploré la coopération dans d'autres domaines, notamment l'aviation, la finance et la banque, la santé, le développement des ressources humaines et la facilitation des visas.

Photo : VNA/CVN

En conclusion, la vice-ministre vietnamienne Phan Thi Thang a salué l'esprit constructif et coopératif des discussions, affirmant que les résultats de cette session serviront de base solide pour faire avancer de nouvelles initiatives et approfondir des relations commerciales concrètes et durables entre les deux pays.

Hamid, de son côté, s'est dit confiant qu'avec une volonté politique forte et un engagement actif des autorités et des milieux d'affaires concernés, les relations commerciales entre le Vietnam et le Pakistan continueraient de se développer de manière globale, répondant aux attentes des dirigeants et des citoyens des deux pays.

Les deux parties ont convenu de tenir la sixième session du Sous-comité mixte au Pakistan, à une date convenue d'un commun accord par voie diplomatique.

Le Vietnam et le Pakistan ont enregistré une croissance constante de leurs échanges commerciaux bilatéraux, avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 6,7% entre 2017 et 2024.

En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint plus de 850 millions de dollars, soit une hausse de 20,5% par rapport à 2023. Au cours des cinq premiers mois de 2025, ce chiffre a atteint environ 327,5 millions de dollars, soit une hausse de 7,2% sur un an.

VNA/CVN