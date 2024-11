L’AN adopte la Résolution sur le Plan de développement socio-économique 2025

>> L'AN interroge des membres du gouvernement sur la santé, l’information et la communication

>> La ministre de la Santé répond aux questions liées à la gestion des médicaments

>> Le ministre de l'Information et de la Communication répond aux questions des députés

Photo: VNA/CVN

La Résolution ambitieuse fixe des objectifs stratégiques visant à réaliser les résultats les plus élevés du plan quinquennal 2021-2025. Elle met l'accent sur la stimulation continue de la croissance tout en maintenant une stabilité macroéconomique, en maîtrisant l'inflation et en garantissant les équilibres fondamentaux de l’économie.

Parmi les objectifs majeurs figurent une croissance du PIB comprise entre 6,5% et 7%, un PIB par habitant d'environ 4.900 USD, une contribution de l’industrie manufacturière représentant 24,1% du PIB, ainsi qu’un taux d'inflation moyen de 4,5%.

D’autres indicateurs importants ont également été fixés, dont une productivité du travail social en hausse de 5,3 à 5,4% par an, un taux d’emploi agricole représentant 25 à 26% de l’ensemble de la main-d’œuvre, et un taux de chômage urbain inférieur à 4%. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée sera également un objectif prioritaire, avec un taux de travailleurs qualifiés avoisinant les 70%.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a souligné que ces objectifs ont été établis après une analyse approfondie des contextes national et international, en alignement avec les orientations et les priorités du plan quinquennal de développement socio-économique.

Sur le plan des solutions, la Résolution appelle à une réforme audacieuse de la législation et de la gouvernance. Elle insiste sur la nécessité de renforcer les mécanismes institutionnels, d'améliorer la transparence et d’encourager une plus grande responsabilité au sein des administrations. En particulier, elle rejette le principe de "demander - donner", et insiste sur l’importance de garantir que les responsables assument pleinement leurs responsabilités.

Photo: VNA/CVN

L'Assemblée nationale a également mis l’accent sur la nécessité d'actions immédiates pour lever les obstacles existants, en accélérant notamment le décaissement des investissements publics dès 2025. Les grands projets d'infrastructure, tels que la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, ainsi que les projets ferroviaires Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, doivent être lancés sans délai.

La Résolution encourage également le développement de l’économie verte, de l’économie circulaire, du commerce électronique et des nouveaux modèles commerciaux. Elle souligne l’importance de soutenir les entreprises privées, en particulier les grandes entreprises ethniques, qui joueront un rôle crucial dans la croissance économique. Elle prévoit d’atteindre une contribution du secteur privé au PIB d’environ 55 % d'ici 2025.

Avec une vision claire et des objectifs ambitieux, cette Résolution marque une étape importante vers un avenir socio-économique durable pour le Vietnam.

VNA/CVN