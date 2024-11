Les restes de neuf soldats volontaires et experts vietnamiens retrouvés au Laos en un mois

Une équipe de recherche de la province centrale de Nghê An a découvert les restes de neuf soldats volontaires et experts vietnamiens dans les provinces lao de Xiangkhouang et de Xaysomboun au cours du mois dernier, a déclaré le commandement militaire de la de Nghê An le 12 novembre.

L'unité a déclaré que les restes de sept soldats volontaires et experts ont été retrouvés à Xiangkhouang, et de deux autres à Xaysomboun, notant que l'équipe a terminé sa tâche avec le soutien des autorités et des habitants des deux localités et de la province de Vientiane.

Durant la saison sèche 2024-2025, l'équipe a pour objectif de localiser et de récupérer les restes de 80 soldats et experts volontaires vietnamiens qui ont perdu la vie dans les trois provinces, tout en travaillant en étroite collaboration avec les forces compétentes laotiennes, en intensifiant le travail de mobilisation et en appelant au soutien des locaux pour les opérations de recherche.

Au cours de la saison sèche précédente, elle a récupéré les restes de 87 soldats et experts, dont 75 à Xiangkhouang, trois à Vientiane et neuf à Xaysomboun.

