Ministres invités à agir immédiatement pour réaliser les engagements pris

La XV e Assemblée nationale (AN) a conclu les activités de questions-réponses lors de sa 8 e session en cours, dans l’après-midi du 12 novembre, avec un engagement fort et une détermination affirmée du gouvernement.

La XVe Assemblée nationale (AN) a conclu les activités de questions-réponses lors de sa 8e session en cours, dans l’après-midi du 12 novembre, avec un engagement fort et une détermination affirmée du gouvernement, des agences et des organisations du système politique, visant à obtenir les meilleurs résultats socio-économiques possibles pour 2025 et au-delà.

Lors de son discours de clôture, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a salué la haute responsabilité et la réactivité démontrées par les responsables gouvernementaux tout au long des deux jours de discussions, qui se sont centrées sur trois grands domaines : la gestion de la Banque d'État du Vietnam, la santé publique et les communications.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apporté des éclaircissements sur les politiques gouvernementales en cours et répondu directement aux préoccupations soulevées par les législateurs.

D’autres membres du gouvernement, dont les vice-Premiers ministres Hô Duc Phoc et Lê Thành Long, ainsi que les ministres de la Police, Luong Tam Quang et de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, ont également pris part aux échanges, répondant aux questions des parlementaires.

Trân Thanh Mân a souligné que les thèmes abordés lors de cette session étaient en parfaite adéquation avec les préoccupations des électeurs et des citoyens à travers le pays. Il a également salué la réactivité des ministres et des chefs de secteur, qui ont su apporter des réponses précises et concrètes aux questions complexes soulevées par les législateurs, tout en proposant des solutions claires pour remédier aux difficultés persistantes.

Faisant suite aux échanges, le Comité permanent de l'AN a annoncé qu’il demanderait aux agences compétentes de préparer et de soumettre une résolution pour approbation d’ici la fin de cette 8e session.

Qualifiant cette séance de questions-réponses de "succès", Trân Thanh Mân a insisté sur la nécessité d’une action rapide et concrète. Il a exhorté les ministres et responsables concernés à traduire leurs engagements en actions immédiates, à combler les lacunes existantes et à surmonter les obstacles pour assurer l’accomplissement des objectifs fixés avec plus d’efficacité.

