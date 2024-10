Vietnam - Laos : exercice de lutte contre la criminalité liée à la drogue

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, et le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense Chansamone Chanyalath ont codirigé un exercice conjoint de lutte contre la criminalité transfrontalière liée à la drogue dans le cadre du deuxième échange d'amitié sur la défense des frontières entre le Vietnam et le Laos le 22 octobre.

L'événement a été organisé conjointement par le commandement des gardes-frontières de la province de Son La, dans le Nord-Ouest du Vietnam, et l'agence de police et le commandement militaire de la province de Houaphanh au Laos.

La frontière entre le Vietnam et le Laos a été identifiée comme l'une des zones clés pour le transit, le commerce et le transport de drogues. Depuis 2020, les autorités des deux pays ont collaboré pour résoudre près de 30 affaires de drogue importantes, saisissant des tonnes de divers types de drogues. Récemment, les gardes-frontières vietnamiens et lao et le département général de la police du ministère lao de la Sécurité publique ont coopéré efficacement dans la lutte contre les crimes liés à la drogue le long de la frontière commune.

Conformément au protocole de coopération frontalière entre les deux ministères de la Défense, ces dernières années, les gardes-frontières de Son La ont efficacement coordonné leurs efforts avec les forces de gestion et de protection des frontières de Houaphanh dans la protection des frontières et la prévention de la criminalité, contribuant ainsi à la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de stabilité et de développement.

Selon le colonel Ban Van Chanh, commandant adjoint du commandement des gardes-frontières de Son La, les efforts récents de coopération, notamment dans la lutte contre les crimes liés à la drogue, entre les forces de gardes-frontières de Son La et de Houaphanh ont été menés régulièrement et efficacement.

Photo : VNA/CVN

L'exercice a démontré les aspects fondamentaux de la coopération entre les forces de maintien de l'ordre des deux pays et a donné l'occasion aux forces de partager leurs expériences et d'acquérir une compréhension mutuelle plus approfondie, améliorant ainsi leur coordination pour atteindre la plus grande efficacité dans la gestion et la protection de la frontière, ainsi que dans la lutte contre la criminalité, a déclaré Ban Van Chanh.

Le colonel Vongthong Khamthavongsa, commandant adjoint du commandement militaire de la province de Houaphanh, a déclaré que l'exercice a encore renforcé la solidarité entre les forces de protection des frontières des deux pays.

VNA/CVN